Coluna de tecnologia estreia no LIBERAL

Neste domingo vai ao ar no LIBERAL a 1ª edição da coluna Flash!

Neste domingo vai ao ar no LIBERAL a 1ª edição da coluna Flash!. Abordando comportamento e tecnologia, ela será publicada quinzenalmente na editoria Brasil & Mundo, sob comando dos publicitários Fábio Fonçati e João Brunelli.

A Flash! chega ao LIBERAL para tratar da capacidade transformadora da tecnologia e as mudanças que causa no comportamento das pessoas, fazendo uma abordagem real de assuntos que, apesar de parecerem futuristas, estão presentes no dia a dia.

Fábio Fonçati e João Brunelli – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para Fábio, a expectativa é de humanizar a tecnologia e seu uso. “Que ela mostre que a tecnologia é, sobretudo, humana. Que ela existe e tem tanto impacto em nossa vida porque facilitou a maneira que a gente se comunica, se diverte, adquire conhecimento, se relaciona com amigos, fazemos escolhas e pensamos”, afirmou.

João, por sua vez, acredita que a Flash! une um gosto pessoal ao trabalho. “Eu sempre me interessei por tecnologia e inovação, principalmente, porque acaba sendo uma obrigação de estar um passo à frente do usuário. Para saber onde encontrar as pessoas, como estabelecer diálogos e relações”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.