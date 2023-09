Apple lança Tap to Pay, que transforma iPhone em maquininha de cartão, no Brasil

O Tap to Pay no iPhone funcionará com as principais bandeiras de pagamento - Foto: Divulgação

A Apple lança no Brasil nesta terça-feira, 19, o Tap to Pay, funcionalidade que “transforma” o iPhone em maquininha de cartão. Com a funcionalidade, comerciantes podem receber pagamentos de cartões de crédito e débito físicos que possuam a tecnologia NFC, que permite o pagamento por aproximação.

Os lojistas têm acesso à ferramenta através de parceiros, em geral adquirentes. Os smartphones com sistema Android já permitem ferramenta similar, e como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira, a Visa, uma das empresas que fornece a plataforma, já chegou a 1,2 milhão de telefones ativados com a função no País, através de empresas como a Stone e a InfinitePay, que também oferece a modalidade no iPhone através de acordo com a Apple.

De acordo com a empresa de tecnologia, em breve, Granito, Nubank, Stone e SumUp devem passar a oferecer a solução para seus clientes. Podem ser utilizados aparelhos iPhone X ou de gerações superiores. A empresa afirma que todas as transações são criptografadas e processadas com o uso das mesmas ferramentas de segurança do Apple Pay, a carteira digital dos dispositivos com sistema iOS.

“O Tap to Pay no iPhone ajudou empresas do mundo inteiro e de todos os portes – de autônomos a grandes varejistas – a oferecer novas experiências de pagamento, e estamos empolgados em trazer uma solução de pagamento fácil, segura e privada para os comerciantes brasileiros”, diz em nota Jennifer Bailey, vice-presidente de Apple Pay e Apple Wallet na Apple.

“O Brasil é uma nação de muito empreendedorismo, e agora as empresas terão a possibilidade de aceitar pagamentos por aproximação em todos os locais de operação”, afirma Bailey.

O Tap to Pay no iPhone funcionará com as principais bandeiras de pagamento, segundo a companhia, que menciona Visa, Mastercard e American Express.

“É emocionante oferecer essa tecnologia no Brasil para nossos usuários da InfinitePay. Nossa meta é democratizar o acesso aos serviços de pagamentos mais inovadores do mundo e oferecer aos comerciantes a capacidade de aceitar pagamentos rapidamente. A integração do Tap to Pay no iPhone é um passo importante nessa direção”, afirma Luis Silva, fundador e CEO da CloudWalk, dona da InfinitePay.