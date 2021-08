Fiat traz modelo elétrico do 500 para o Brasil

Desde o lançamento da segunda geração da picape Strada, a Fiat vem em uma crescente no mercado brasileiro. E hoje, no Brasil, é quem tem carro para vender. A marca conseguiu se articular bem para driblar a falta de componentes, que tem infernizado a vida das montadoras e paralisado muitas linhas de produção.

Nesse cenário favorável, a empresa se permitiu fazer uma pequena extravagância e decidiu passar a importar para o Brasil o Fiat 500e, um subcompacto luxuoso, charmoso e 100% elétrico.

Fiat traz o 500 elétrico para aproveitar o bom momento no Brasil e refinar a imagem da marca – Foto: Divulgação

O modelo chega com as credenciais de carro elétrico pequeno mais vendido na Europa nos últimos meses. Por aqui, ele será oferecido sempre na versão topo de linha Icon, por R$ 239.990.

Inicialmente em apenas 10 concessionárias, preparadas para lidar com um modelo elétrico em nove cidades brasileiras: Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife.

O pequeno modelo italiano, produzido em Mirafiori, em Turim, é movimentado por um motor elétrico dianteiro, que alimenta as rodas da frente com 87 kW, o equivalente a 118 cv, e 22,4 kgfm de torque, liberado na totalidade assim que é posto em movimento.

Como o modelo pesa 1.352 kg, este conjunto é suficiente para acelerar de zero a 100 km/h em 9 segundos e alcançar 150 km/h. O conjunto de bateria oferecem 42 kW/h de energia, suficiente para uma autonomia de 320 km, segundo o ciclo WLTP, que privilegia o uso na cidade.

Fiat 500e – traseira

Fiat 500e – principal

Fiat 500e – painel

Fiat 500e – lateral

O tempo de recarga fica em torno de seis horas com o recarregador doméstico da Weg, com 7,4 kW de capacidade. O modelo aceita, no entanto, recargas ultrarrápidas de até 85 kW, o que permite recarregar 80% da capacidade em 35 minutos. Segundo a marca italiana, o 500e percorre o equivalente a 47,3 km/l no ciclo urbano e 40,4 km/l na estrada.

Como é um automóvel de imagem, a versão Icon que a Fiat decidiu importar tem absolutamente todos os equipamentos disponíveis para a linha que chegou à Europa.

Ele traz chave presencial, ar-condicionado programável, revestimento dos bancos bicolor em couro sintético, sistema multimídia com tela de 10,25 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS, roteador de internet para até oito aparelhos e painel digital de 7 polegadas.

Mas é na parte de segurança que o 500e se destaca realmente. Ele traz seis airbags, sensor de ponto cego, monitoramento e centralização na faixa de rolamento, controle de cruzeiro adaptativo, farol alto automático, frenagem autônoma de emergência, reconhecimento de sinalização para limite de velocidade, monitor de pressão de pneus e freios a disco nas quatro rodas.