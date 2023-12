O pequeno poderoso

Com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o mirtilo é capaz de proporcionar um combo perfeito para a saúde e, também, para a pele - Foto: Freepik

Frutas, legumes e vegetais, em geral, trazem diversos benefícios para a saúde. Cada um com suas propriedades e nutrientes beneficiam diferentes áreas do corpo. Mas existem alguns alimentos que são praticamente completos nesse quesito, como é o caso do mirtilo (também conhecido como blueberry, em inglês).

Pequena, mas poderosa, a fruta possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que proporcionam um combo perfeito para a saúde e, também, para a pele. “Rico em vitaminas A, B, C e K, em sais minerais (como o cálcio, cobre, ferro, fósforo, magnésio, manganês, potássio e zinco), além de ser uma fonte natural de flavonoides, resveratrol e antocianidinas, que são substâncias que combatem os radicais livres, anti-inflamatórias e anticancerígenas, o mirtilo previne diversas doenças e ainda combate o envelhecimento precoce”, explica Dr. Maurizio Pupo, farmacêutico e professor especialista em cosmetologia.

“O consumo de mirtilo impede o acúmulo de gordura proveniente da idade. Conforme envelhecemos, o nosso metabolismo vai ficando mais lento e, assim, temos mais dificuldade para emagrecer. Por ser baixo em calorias, rico em água e fibras, ele contribui com o aumento da saciedade, diminui a sensação de inchaço e facilita a digestão”, ressalta o farmacêutico.

O mirtilo é um potente ativo que ajuda a regular o açúcar no sangue e a estimular sua circulação, fazendo com que nosso organismo trabalhe melhor. “Por ser rico em antocianinas, um tipo de antioxidante que ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir a resistência à insulina, além de prevenir a obesidade, ainda previne o surgimento de doenças como diabetes tipo 2”, explica. Por ser rico em antioxidantes, o mirtilo contribui com a redução do ‘colesterol ruim’ e, desta forma, previne doenças cardíacas.

A fruta também é conhecida por seus benefícios para condições oculares, como a catarata, a retinopatia, a degeneração macular (perda de visão no centro do campo visual, devido a danos na retina) e visão noturna. “Um dos benefícios da antocianina, é justamente a capacidade de reverter ou evitar problemas oculares, principalmente, quando falamos sobre perda de visão relacionada à idade ou fadiga muscular, que pode ocorrer por conta do uso excessivo de computadores e celulares”, diz Dr. Maurizio.

Outro benefício conhecido é a prevenção contra o câncer, já que a fruta possui potentes antioxidantes com propriedades anticancerígenas que atuam diminuindo o estresse oxidativo do organismo. “Desta forma, o consumo do mirtilo evita danos ao DNA do nosso corpo e, assim, inibe a proliferação das células cancerosas”, explica o farmacêutico.

Os antioxidantes encontrados no mirtilo podem beneficiar neurônios envelhecidos e áreas do cérebro essenciais para a inteligência, aumentando a capacidade de memória e prevenindo o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Por suas propriedades antibacterianas, o mirtilo também é um grande aliado na prevenção e no tratamento da infecção urinária. “A fruta possui compostos que impedem que as bactérias fiquem aderidas ao trato urinário. Desta forma, seu consumo ajuda a impedir que bactérias (especialmente a Escherichia coli) se liguem à parede da bexiga e causem infecções”, afirma o especialista.

E os benefícios do mirtilo para a saúde não param por aí. O seu consumo pode contribuir com: fortalecimento do sistema imunológico; diminuição do acúmulo de gordura no fígado; melhora do trato gastrointestinal; auxílio no tratamento de doenças como artrite e artrose; contribui com a recuperação muscular após exercícios físicos; melhora do humor e sensação de bem-estar.

Seu consumo não precisa ser exagerado para garantir todos os benefícios citados. “Ele pode ser feito com a fruta pura, ou mesmo em sucos, vitaminas e em diversas receitas. No Brasil, por não ser o seu país de origem, encontramos essa fruta com mais facilidade em formato de suplementos”, explica Dr. Maurizio Pupo. “Ainda é importante ressaltar que o consumo da fruta natural não deve ultrapassar de 60g a 120g.

Benefícios para a pele

O mirtilo também é conhecido por seus benefícios para a pele e para o cabelo. Por ser rico em antioxidantes e em propriedades anti-inflamatórias, contribui com a formação de colágeno e previne contra os radicais livres, principais causadores de rugas e sinais de envelhecimento.

Por ser rico em vitamina A e C, ele estimula a criação de colágeno e elastina, proporcionando uma pele mais firme e rejuvenescida.

E ajuda ainda a estimular o crescimento dos fios capilares e, por ser rico em vitamina B, também pode prevenir e atrasar o surgimento de cabelos brancos.