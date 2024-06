Nutricionista aborda o papel dos antioxidantes na manutenção da saúde

Radicais livres são moléculas instáveis que podem causar danos celulares, contribuindo para o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de várias doenças. Os antioxidantes, por sua vez, são substâncias químicas que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres. A função principal dos antioxidantes é neutralizar esses radicais livres, doando elétrons para estabilizá-los, impedindo que eles causem danos significativos às células ou outras moléculas importantes para o corpo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Laise Capelasso, nutricionista da Viva Regenera, aponta os benefícios de alimentos com funções antioxidantes para a saúde.

Fortalece o sistema imunológico: ajudam a proteger as células e modular o sistema imunológico contra os danos causados pelos radicais livres, melhorando a resposta do corpo a infecções e doenças.

Melhora a saúde da pele: reduzem os danos causados às células por fatores externos, como a exposição ao sol e poluição, prevenindo o envelhecimento e promovendo uma aparência mais jovem e saudável.

Reduz a inflamação: auxiliam no processo anti-inflamatório, diminuindo a inflamação metabólica e sintomas de diversas doenças, como artrites.

Apoiar a saúde mental: protegem as células cerebrais contra danos oxidativos, contribuindo para uma melhor função cognitiva e redução do risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer.

Promove a saúde ocular: antioxidantes como a vitamina C, E, e betacaroteno ajudam a proteger os olhos contra os danos causados pelos radicais livres, reduzindo o risco de catarata e degeneração macular.

Acelera a recuperação muscular: após exercícios físicos, os antioxidantes ajudam a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação nos músculos, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz.

“Os antioxidantes podem ser encontrados em uma variedade de alimentos. Frutas e vegetais são particularmente ricos em antioxidantes, com destaque para frutas vermelhas, como morangos, mirtilos e framboesas, além de vegetais de folhas verdes, como espinafre e couve. Outros alimentos ricos em antioxidantes incluem nozes, sementes, chá verde e o cacau”, explica a nutricionista.

O cacau é conhecido por ser uma fonte poderosa de antioxidantes. O cacau Criollo, por exemplo, é uma variedade nativa da região amazônica, cultivada pelos índios astecas e maias. Ele é reconhecido pelo seu sabor suave e acentuado, com aromas de nozes e caramelo, além de suas sementes complexas que oferecem características únicas em comparação com outras variedades de cacau.

“A dica é evitar o cacau com muitos ingredientes e açúcares, a exemplo do Cacau Ativado da Floresta. O produto se destaca por ser uma bomba de antioxidantes, devido à presença dos flavonóides, que são eficazes na prevenção de doenças cardiovasculares e no suporte ao funcionamento cerebral. A combinação do cacau Criollo com as especiarias da Amazônia, não só potencializa os benefícios antioxidantes, mas também enriquece o sabor e a experiência de consumo “, destaca a nutricionista.

Para aprimorar a qualidade do Cacau Ativado da Floresta, foram selecionadas três especiarias amazônicas ricas em fitonutrientes: Cumaru, Puxuri e Pimenta Assîsî. Cumaru, também conhecido como “baunilha da Amazônia”, é uma semente doce rica em flavonóides e utilizada para tratar doenças respiratórias e intestinais. Puxuri, com sabor que lembra a noz moscada, é rico em compostos fenólicos e utilizado na medicina popular para tratar problemas estomacais e insônia. A Pimenta Assîsî, cultivada pelas mulheres indígenas Nhamunda Mapuera e Trombetas Mapuera, é usada amplamente em temperos e alimentos agrícolas, contribuindo com um toque de saúde e sabedoria da floresta.

Fonte: Regenera Ventures