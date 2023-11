Número de mortes de idosos por calor aumenta no Brasil

Para lidar com os dias quentes, é fundamental manter-se hidratado, ingerindo água e utilizando um hidratante leve na pele - Foto: Freepik

O Brasil é um país tropical, com temperaturas elevadas durante a maior parte do ano. Mas o que pode ser agradável para alguns, pode ser fatal para outros. Segundo um relatório feito pela revista The Lancet, o número de mortes de idosos por calor no Brasil aumentou 85% nas últimas três décadas, devido às altas temperaturas e às mudanças climáticas.

A pesquisa, publicada na revista científica Nature Medicine, analisou dados de 43 países entre 1990 e 2019, e constatou que as ondas de calor serão mais frequentes e intensas nos próximos anos, afetando a saúde e a segurança alimentar de milhões de pessoas. Os idosos, com mais de 65 anos, são os mais vulneráveis aos efeitos do calor, pois têm menor capacidade de regular a temperatura corporal e podem ter doenças crônicas que agravam o quadro.

O calor excessivo pode provocar a hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal acima do normal, causando desequilíbrios no metabolismo e na função dos órgãos vitais. A hipertermia pode levar à desidratação, insolação, falência renal, cardíaca e cerebral, e até à morte.

Os especialistas alertam que é preciso adotar medidas de prevenção e adaptação para reduzir os impactos do calor na saúde dos idosos, como evitar a exposição direta ao sol, usar roupas leves e claras, beber bastante água, usar protetor solar, procurar ambientes ventilados e frescos, e buscar atendimento médico em caso de sintomas como febre, dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental ou convulsões.

Uma das maneiras mais seguras para pessoas idosas se hidratarem e evitarem o calor são as piscinas domésticas. No entanto, é essencial lembrar que a segurança é primordial ao desfrutar de atividades aquáticas, e a manutenção adequada das bombas de piscina desempenha um papel crítico muito importante nesse aspecto.

Para aqueles que ainda não sabem, a insolação é uma condição de saúde desencadeada pela exposição prolongada e inadequada ao sol, resultando em um perigoso aumento da temperatura corporal. Isso acontece quando o corpo não consegue dissipar o calor de maneira eficaz, provocando um aumento da temperatura interna.

Os sintomas comuns incluem febre, pele avermelhada e quente, dores de cabeça, confusão, náuseas e, em casos extremos, até mesmo a perda de consciência. É uma condição séria que requer atenção imediata, portanto, a prevenção, por meio do uso de roupas apropriadas e protetor solar, é essencial para evitar a insolação, especialmente nos dias quentes.

Além disso, para lidar com os dias quentes, é fundamental manter-se hidratado, ingerindo água e utilizando um hidratante leve na pele. Evite a exposição direta ao sol nas horas mais intensas, preferindo roupas leves e um chapéu elegante.

Lavar o rosto regularmente para eliminar o suor e a poluição é uma prática recomendada, mas opte por produtos mais suaves. Para evitar surpresas desagradáveis, como a acne causada pelo calor, lembre-se de manter a pele limpa e optar por produtos que não obstruem os poros. E, é claro, não se esqueça de proteger os lábios e os olhos com protetor labial e óculos de sol, garantindo que permaneçam seguros e estilosos.

Como se refrescar

Em meio ao calor escaldante, encontrar maneiras de relaxar e se refrescar é essencial para garantir bem-estar e conforto. Uma das opções mais óbvias e agradáveis é aproveitar a água.

Buscar abrigo em locais com ar condicionado, como shoppings, cinemas ou bibliotecas. Além disso, você pode criar um ambiente mais fresco em casa usando ventiladores ou aparelhos de ar condicionado portáteis.

A escolha de roupas leves e cores claras também é importante, uma vez que ajudam a refletir o calor e a manter o corpo mais fresco.

E, claro, não subestime a importância de protetor solar e óculos de sol para proteger a pele e os olhos dos raios prejudiciais do sol. Portanto, em dias quentes, a combinação de atividades aquáticas, hidratação adequada e cuidados com a exposição solar garantirão que você relaxe e se refresque de maneira saudável e confortável.