Como limpar suas plantas de maneira correta

A maneira como você cuida de suas plantas é tão importante quanto a frequência com que você as rega

O cultivo de plantas ganhou um novo patamar durante e depois da pandemia, e essas filhinha precisam de mais do que somente água e luz para prosperar e ter uma vida saudável. Elas também precisam de um pouco da chamada “limpeza carinhosa” (ou TLC – “tender loving cleaning” como a prática é conhecida mundialmente). Limpar as suas folhas é importante não apenas para um visual mais bonito, como também contribui para a saúde das plantas e no combate às pragas e doenças.

As plantas usam a luz do sol para realizar a fotossíntese, processo metabólico que as mantém vivas. Porém camadas de poeiras e sujeiras em suas folhas podem limitar a quantidade de luz que recebem, criando um lugar para a proliferação de doenças e insetos, que aproveitam o local para se esconderem. Pensando nisso, Scott Duramax® reuniu as melhores dicas para cuidar das plantas:

A poeira é inimiga da fotossíntese

A poeira é inimiga da fotossíntese

Cada camada de poeira nas plantas e na superfície de suas folhas torna mais difícil que ela receba luz solar. Por isso, é importante usar materiais macios para tirar a sujeira, sem danificar as folhas.

Não esqueça de examinar os caules e o solo

Parte do processo de manter sua planta feliz é limpar os detritos que ficam no solo ou nos vasos. Para fazer isso, raspe suavemente a terra e adeque a recorrência com que você a rega. Assim, é possível evitar algumas doenças, como mofo nas folhas caídas e melhorar o fluxo de ar. Já os caules são o lugar perfeito para os insetos aninharem, pois eles procuram locais aconchegantes. Dessa maneira, lembre-se sempre de procurar por teias e outros sinais de ácaros onde as folhas e o solo/terra se encontram. Esse processo pode gerar bastante sujeira, por isso, e graças à capacidade de absorção de líquidos e a sua alta resistência, o pano Scott Duramax® é ideal para apoiar você nesse processo, se colocado embaixo do vaso da planta, Se você costuma usar pratinhos embaixo do vaso, esse processo também ajuda a evitar água parada, que pode ser um foco para a dengue.

Se for aguar a planta de noite, é importante secá-la

Regar suas plantas à noite pode não ser o momento ideal, pois elas não conseguem secar tão rapidamente quanto em outros momentos do dia e as folhas molhadas ficam mais suscetíveis a doenças. Assim, caso você encontre uma de suas plantinhas murchas, regue-as imediatamente. Se for à noite, faça o processo mantendo as folhas secas o máximo possível. Use o mesmo pano reutilizável Scott Duramax®, que pode ser lavado na máquina por até 4 vezes, para secá-las delicadamente e ter certeza de que elas amanhecerão felizes e saudáveis.

Cada planta precisa de um cuidado personalizado

As plantas são diferentes umas das outras e requerem cuidados únicos de acordo com as suas características. Um cacto, por exemplo, precisa de um cuidado diferente da orquídea. Então, o primeiro passo é pesquisar sobre as suas filhas para entender as necessidades particulares delas.

