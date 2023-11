Como evitar e tratar as assaduras nas coxas no verão

Um dos maiores problemas estéticos do verão sem dúvidas está nas assaduras das coxas. O atrito entre as pernas é um incômodo muito comum que causa desde irritações, e vermelhidões até assaduras na região das pernas. O maior erro das pessoas, no entanto, é ligar essa condição a pessoas acima do peso, uma vez que este problema também é acometido por quem possui uma formação mais grossa das pernas.

De acordo com a esteticista dermaticista Patrícia Elias, este atrito se agrava com o suor e com a umidade. “Quando essas assaduras entram em contato com umidade elas pioram, então não é indicado, por exemplo, usar uma roupa de ginástica úmida por muito tempo. Esse comportamento pode levar a assaduras mais severas e até mesmo ao escurecimento da pele”, aponta. “No entanto, atenção para as pessoas que estão com escurecimento dessa região excessiva e estão com sobrepeso, pode ser um sinal de resistência à insulina e neste caso, é necessário procurar um médico”.

Para tratar esse problema a esteticista indica alguns passos:

1- Óleos vegetais

Por ser uma opção natural, os óleos vegetais podem ser utilizados na pele que já está lesionada, impedindo o atrito. Entre os mais recomendados estão: rosa mosqueta, amêndoa doce, macadâmia e maracujá, todos ricos em vitaminas A, C, D e E. Usar sempre à noite.

2- Aposte em roupas de tecidos leves

Patrícia ressalta o uso de roupas leves para deixar a pele respirar e lembra que os tecidos sintéticos podem ser prejudiciais, pois abafam a área das coxas e deixam o suor e a umidade presos no local. Neste caso, vale apostar em roupas com tecido de algodão, por exemplo. Caso for necessário usar vestimentas mais grossas, assim que puder, deixe a pele respirar. Na hora de dormir, utilize um short com um tecido leve e frio para evitar o atrito e calor.

3- Talco

O talco é uma opção bastante debatida entre médicos e esteticistas quando o assunto é o tratamento de assaduras. O produto de fato ajuda a secar a região e diminui o atrito, mas pode deixar a pele esbranquiçada e manchar as roupas. Por isso, a esteticista indica o uso de talcos cremosos ou líquidos para evitar este tipo de problema.

4- Sempre hidrate a região após o banho

Neste caso, a especialista aponta que é mais assertivo buscar por um hidratante corporal que ofereça uma rápida absorção, dessa forma, é possível obter o resultado desejado sem carregar aquela sensação de que a pele está grudenta. Para o verão, cremes que possuem uma textura mais neutra são os mais indicados.

“Além dos óleos corporais, indico utilizar shorts ou bermudas modeladoras debaixo das saias e dos vestidos, pois são excelentes escolhas na hora de proteger as coxas, sempre lembrando de trocar as peças mais vezes ao dia, porque são sintéticas e infelizmente podem aumentar o excesso de umidade, principalmente no verão”, sugere Patrícia.

Se as pernas já estão lesionadas, o ideal é procurar não irritar mais a pele para reduzir o desconforto. Evite o contato com água quente, dê prioridade a sabonetes mais neutros e sempre hidrate a região da assadura para recompor a barreira da pele. “Uma sugestão é molhar uma toalha com chá gelado de camomila e deixar agir por alguns minutos. Em seguida, utilize uma pomada para assadura misturada com gel de babosa”, finaliza.