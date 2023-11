Cinco habilidades que crianças podem desenvolver com cursos de programação

Adquirir habilidades digitais por meio de cursos de tecnologia e robótica tornou-se uma forma avançada e flexível de aprendizado. Para crianças e adolescentes, a programação tem a capacidade não apenas de facilitar a compreensão do mundo digital, mas também fornece uma base para o desenvolvimento de habilidades cognitivas cruciais para o futuro.

É importante observar as inclinações naturais das crianças e orientá-las a partir disso – Foto: Freepik

“Os cursos de programação não ensinam só a escrever códigos, mas também oferecem uma gama diversificada de habilidades valiosas aplicáveis em diversas áreas da vida. Ao investir na programação para crianças e adolescentes, estamos, na verdade, nos preparando para um futuro digitalizado, que já tem percepções tão diferentes daquelas que aprendemos no passado”, comenta Henrique Nóbrega, diretor fundador da Ctrl+Play, escola de programação e robótica para crianças e adolescentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O especialista lista cinco benefícios que a programação pode proporcionar aos pequenos. Confira:

1 – Pensamento lógico

Ao aprender programação, as crianças são introduzidas aos conceitos fundamentais de lógica e algoritmos. Isso implica compreender como organizar instruções de forma sequencial e lógica para atingir um objetivo específico. Além disso, eles aprendem a transformar problemas complexos em tarefas mais simples e manejáveis, o que facilita a abordagem e a resolução eficaz de desafios.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

2 – Criatividade

O aprendizado de linguagens e códigos também é propício para o estímulo da criatividade em crianças e adolescentes, uma vez que estes têm a oportunidade de conceber e desenvolver projetos exclusivos e adaptados às suas preferências. Durante o processo de criação de software, elas são encorajadas a superar obstáculos, o que promove o pensamento inovador e a disposição para explorar abordagens diversas na busca pelos resultados almejados.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

3 – Habilidades matemáticas

A programação é uma disciplina que incorpora princípios matemáticos, incluindo operações aritméticas, álgebra e geometria. Ao aprender a programar, as crianças têm a oportunidade de aplicar esses conceitos de maneira prática, o que pode contribuir para desmistificar a disciplina e aprimorar suas habilidades nela. Além disso, a prática da programação desenvolve a capacidade de analisar problemas de forma crítica e encontrar soluções, promovendo o pensamento lógico e a resolução de desafios complexos.

4 – Comunicação

Trabalhar em projetos de programação envolve frequentemente a colaboração e a comunicação com outras pessoas, o que proporciona uma oportunidade para crianças e adolescentes aprenderem habilidades sociais essenciais. Eles podem desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, dividindo tarefas e comunicando suas ideias com clareza e precisão.

5 – Persistência e cuidado

O processo de programação muitas vezes exige que se possa identificar e corrigir erros, conhecidos como bugs. Para fazer isso, é essencial ter paciência, persistência e um olhar analítico. Esta tarefa ensina às crianças a não desistirem diante dos desafios, entenderem a importância da atenção e do cuidado, além de ajudar a cultivar uma atitude positiva ao encarar obstáculos. Ao enfrentá-los e superá-los, os pequenos desenvolvem habilidades avançadas de resolução de problemas e aprendem a lidar com situações complexas com confiança.