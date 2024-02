Checklist para a saúde visual das crianças no retorno às aulas

Dicas para garantir que as crianças estejam não apenas equipadas com material escolar, mas também com uma boa saúde ocular

Com o início do ano letivo, a atenção dos pais se volta para a preparação dos filhos, e cuidar da saúde visual é uma parte crucial desse processo. Problemas de visão podem ser um fator significativo na evasão escolar, tornando essencial uma avaliação oftalmológica, garantindo o diagnóstico precoce.

“Além de ser um fator significativo na evasão escolar, é fundamental destacar que problemas de visão podem comprometer o aprendizado das crianças, mesmo que estejam frequentando a escola regularmente. Se uma criança necessita de correção visual e não recebe a devida assistência, isso impacta não apenas sua capacidade de enxergar a lousa, mas também sua interação com os colegas, compreensão das atividades escolares e percepção do mundo ao seu redor”, destaca Leonardo Queiroz, Gestor de Produtos Oftálmicos das Óticas Diniz.

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), aproximadamente 20% das crianças em idade escolar enfrentam alguma dificuldade relacionada à visão. Esses problemas desempenham um papel crucial na taxa de evasão escolar, afetando cerca de 22,9% dos alunos do ensino fundamental no Brasil. Alarmantemente, cerca de 80% dessas crianças nunca passaram por uma avaliação oftalmológica.

A preocupação com a saúde dos olhos é crucial para garantir que as crianças tenham um retorno às aulas saudável e sem impedimentos, por isso as Óticas Diniz prepararam um checklist com dicas para contribuir com esse cenário:

Exame oftalmológico: agende uma consulta com um oftalmologista para uma avaliação completa da visão da criança. Detectar precocemente problemas como miopia, hipermetropia ou astigmatismo é essencial para um bom desempenho escolar;

Prescrição atualizada: caso a criança já use óculos, certifique-se de que a prescrição esteja atualizada. O crescimento rápido pode afetar a visão, tornando necessária uma correção frequente;

Conforto e durabilidade: opte por uma armação resistente e confortável, que se ajuste bem ao rosto da criança. É importante que ela se sinta à vontade ao usar os óculos durante todo o dia na escola;

Estilo e personalidade: envolver a criança na escolha da armação pode tornar o processo mais divertido e incentivá-la a usar os óculos com mais frequência;

Proteção UV: certifique-se de que os óculos tenham lentes com proteção UV. Isso é especialmente importante para os momentos de recreio ao ar livre.

“A evasão escolar por problemas de visão é uma realidade preocupante. Por isso, é fundamental que os pais estejam atentos à saúde visual de seus filhos. Estamos comprometidos em contribuir com dicas úteis aos pais e garantir que as crianças tenham um retorno às aulas saudável e sem impedimentos”, ressalta o gestor.