West Ham bate Wolverhampton e entra na zona de classificação à Liga dos Campeões

Comandado por Jesse Lingard, o West Ham vem se consolidando como a grande surpresa no milionário futebol inglês. O time ganhou do Wolverhampton nesta segunda-feira, por 3 a 2, fora de casa, superando o Chelsea na classificação do Campeonato Inglês e assumindo a quarta colocação. Hoje, seria o último classificado do país à Liga dos Campeões.

Lingard chegou ao West Ham em janeiro, emprestado pelo Manchester United. No novo clube, revelou que só queria “recuperar o prazer de jogar futebol”. Bastaram oito jogos na nova casa para comprovar as palavras.

O meia inglês vem se destacando pelo West Ham a cada rodada. Foram oito partidas no novo clube e impressionantes números. Lingard já anotou seis gols e deu três assistências.

Nesta segunda-feira, o armador abriu o caminho da vitória na visita ao Wolverhampton. Marcou pelo terceiro jogo seguido, após também deixar sua marca diante de Leeds United e Arsenal. E ele gosta de se destacar em jogos grandes. Já havia anotado diante do Tottenham e dado assistência contra o líder Manchester City.

Fornals fez 2 a 0 e Bowen ampliou para 3 a 0, aproveitando passe preciso de Lingard, com somente 38 minutos. O que parecia ser uma vitória tranquila se transformou em uma enorme pressão nos minutos finais, após Dendoncker e Fábio Silva diminuírem. O West Ham, porém, soube se defender para chegar aos 52 pontos, um a mais que o Chelsea.

No outro jogo da rodada disputado nesta segunda-feira, o Everton apenas empatou, por 1 a 1, com o Crystal Palace (12º, 38 pontos), ficando para trás na tabela, agora em oitavo com 47 pontos.