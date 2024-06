Verstappen festeja vitória no Canadá e exalta trabalho da equipe: ‘Corrida muito louca’

Em uma prova cheia de alternâncias e reviravoltas, o piloto Max Verstappen voltou a frequentar o lugar mais alto do pódio. Feliz por alcançar o seu triunfo de número 60 na F-1, ele comentou sobre a disputa.

“Uma corrida muito louca. Muitas coisas aconteceram. Quero aqui elogiar o trabalho da nossa equipe. Tudo foi muito bem feito e tomamos as decisões certas”, afirmou o piloto da Red Bull.

Verstappen comentou ainda sobre a evolução dos seus adversários. Afirmou que a concorrência está muito apertada e disse que isso torna a Fórmula 1 ainda mais competitiva nesta temporada.

“Tive momentos em que sofri muita pressão, mas consegui me recuperar e resistir. Mas o importante é que ganhamos e estou muito feliz. Mas sei que temos muito o que melhorar daqui para frente”, disse o piloto que logo foi abraçar a sua equipe após a corrida.

Com o triunfo deste domingo, Verstappen se isolou ainda mais na liderança da classificação do Mundial de Pilotos. O holandês agora contabiliza 19 pontos. O ferrarista Charles Leclerc vem em segundo lugar com 138, seguido de perto por Lando Norris, da McLaren, com 131.