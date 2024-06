Esporte ‘Torneio’ de Zubeldía no São Paulo tem time de Lucas como vencedor no CT da Barra Funda

Em boa fase e com tempo para treinamento, o técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, organizou um ‘torneio’ nesta sexta-feira no CT da Barra Funda, com cinco times de cinco jogadores. O trabalho descontraído teve como vencedor o quinteto formado por Welington, Galoppo, Lucas, William Gomes e Diego Costa.

Em campo reduzido, dois jogos ocorreram simultaneamente, enquanto um quinto time ficava do lado de fora fazendo exercícios físicos. Antes desta atividade, sob orientação da comissão técnica, os jogadores ainda fizeram um trabalho de mobilidade técnica e ativação.

A posse de bola, ponto senpre destacado pelo treinador nas partidas, também foi aperfeiçoada na parte final do treino, quando os jogadores foram exigidos a não cometer erros neste fundamento.

Os jogadores do São Paulo voltam a treinar no CT na manhã deste sábado e depois terá folga no domingo. O time volta a campo apenas na quinta-feira, contra o Internacional, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

O time tricolor está em quarto lugar no Brasileirão, com 13 pontos, juntamente com Botafogo e Athletico-PR, e apenas um ponto atrás dos líderes Flamengo e Bahia.