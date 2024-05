Torcida do Real Madrid entoa gritos de ‘melhor do mundo’ para Vinicius Júnior

A torcida do Real Madrid não economizou nos gritos para enaltecer Vini Jr. e soltou o coro de “melhor do mundo” para o brasileiro durante a goleada por 5 a 0 sobre o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O atacante marcou dois gols e deixou a torcida em êxtase no Estádio Santiago Bernabéu.

Os torcedores presentes ainda viram os gols de Belligham, Valverde e Guler. No entanto, as atenções estavam voltadas para Vinícius, que é um dos cotados para o prêmio de melhor jogador do mundo. A torcida merengue gritava “Vinícius, Bola de Ouro!” antes mesmo de a partida terminar.

A campanha para que o brasileiro receba o prêmio vem crescendo. Durante as comemorações da equipe pelo 36º título conquistado da liga nacional, o companheiro de equipe Jude Bellingham disse em entrevista para a TV oficial do clube que está ao lado do “melhor do mundo”.”Estou muito feliz ao lado do melhor jogador do mundo”.

O Real Madrid ainda tem alguns jogos para realizar. Além das duas partidas restantes no campeonato nacional, o brasileiro pode aumentar suas chances de conquistar o prêmio caso vença o Borussia Dortmund em Wembley, pela final da Liga dos Campeões da Europa, no dia 1º de junho.

Na temporada, Vini Jr. realizou 37 jogos, marcou 23 gols, fez 11 assistências e conquistou o título do Campeonato Espanhol.