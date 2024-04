Tocha olímpica é acesa na Grécia a 100 dias dos Jogos de Paris-2024

A chama olímpica dos Jogos de Paris-2024 foi acesa na manhã desta terça-feira no sítio arqueológico de Olímpia, o berço dos antigos Jogos Olímpicos. Enquanto o sol nascia no Brasil, por volta das 5h30 (horário de Brasília), começava também o revezamento da tocha.

Foi a primeira cerimônia de acendimento da chama olímpica com público desde 2016, nos Jogos do Rio. Em Tóquio, marcado inicialmente para 2020, a pandemia causou o adiamento da competição. Depois, em 2021, a cerimônia ocorreu sem público, bem diferente desta terça-feira, em que espectadores foram em massa ao local histórico.

No ensaio realizado na véspera, tudo deu certo com o acendimento a partir de um espelho que refletia os raios solares. Na cerimônia, porém, as nuvens dificultaram, e foi preciso apelar para o plano B, uma chama auxiliar que acendeu a tocha. Além da chama, a cerimônia teve uma apresentação com artistas que representavam sacerdotisas da Grécia Antiga.

O sítio arqueológico de Olímpia é composto por diferentes estruturas antigas, em homenagem a deuses da mitologia grega. A cerimônia foi realizada diante das ruínas do templo de Hera, deusa das mulheres e da família. Parte do espetáculo envolveu pedidos a Zeus, considerado o deus supremo na mitologia grega, e Apolo, o deus do sol.

O revezamento começou, como é tradicional, com um atleta grego. O remador Stefanos Ntouskos, campeão olímpico em Tóquio, iniciou o circuito com a tocha e um ramo de oliveira, que simboliza a paz. Em seguida, ele passou a chama para a nadadora francesa Laure Manaudou, campeã olímpica nos 400 metros livre em Atenas-2004.

REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA

A chama olímpica agora percorre um circuito até Paris, onde chegará em 26 de julho, data de abertura dos Jogos. Serão 600 participantes para percorrer 5 mil quilômetros em sete ilhas gregas, 10 áreas arqueológicas e a Acrópole de Atenas, onde passará uma noite junto ao Partenon, dedicado à Atena, deusa grega da sabedoria.

No porto grego do Pireu, a chama embarcará em 26 de abril, com destino a Marselha, no sudeste da França, com previsão de chegada em 8 de maio. Em seguida, a tocha fará um trajeto no território francês, passando pelas Antilhas e Polinésia Francesa, na América Central e na Oceania, respectivamente, até a cerimônia de abertura em Paris como ponto de chegada.

O presidente francês Emmanuel Macron ainda prevê que a cerimônia aconteça no rio Sena, mas também citou planos alternativos em caso de ameaça terrorista. Os Jogos Olímpicos começam em 26 de julho e vão até 11 de agosto.