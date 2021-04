Esporte Thiago Silva é expulso e Chelsea leva virada de 5 a 2 do vice-lanterna no Inglês

O técnico alemão Thomas Tuchel sofreu, neste sábado, a primeira derrota no comando do Chelsea. No clube desde janeiro, o treinador viu sua equipe perder, por 5 a 2, o West Bromwich, em Stamford Bridge, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

O Chelsea não perdia havia 15 jogos e o West Bromwich havia marcado apenas um gol nas últimas cinco partidas, voltando a vencer em Stamford Bridge após 41 anos.

O resultado deixou o time de Londres em situação complicada na briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada. O time continua com 51 pontos, em quarto lugar, e agora vai ter de torcer contra West Ham e Tottenham, que ainda jogam na rodada e somam 49 e 48 pontos, respectivamente. O West Bromwich é apenas o vice-lanterna, com 21 pontos, enquanto o líder Manchester City acumula 71.

O destaque negativo do jogo foi o zagueiro Thiago Silva, expulso aos 28 minutos de jogo, quando o Chelsea vencia por 1 a 0, gol de Pulisic. O brasileiro recebeu o segundo cartão amarelo, em lance bastante discutível, e deixou o Chelsea com apenas dez jogadores em campo.

A partir daí, o setor defensivo do Chelsea, que estava sem tomar gols há 12 horas, somando-se jogos de todas as competições nas quais o time participa, se descontrolou. Quem aproveitou foi o brasileiro Matheus Pereira.

O atacante fez dois gols ao final do primeiro tempo e virou o jogo para o West Bromwich. No primeiro, mostrou oportunismo, ao aproveitar um chutão do goleiro Johnstone e categoria para encobrir Mendy. E no segundo foi rápido e esperto, ao driblar a zaga adversária duas vezes sem tocar na bola, antes de finalizar colocado.

No segundo tempo, mesmo desorganizado, o Chelsea foi para o ataque e propiciou espaços para o West Bromwich ampliar ainda mais a vantagem com Callum Robinson e Mbaye Diagne. Mason Mount descontou para o Chelsea, mas Callum Robinson fechou o surpreendente placar.