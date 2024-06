Esporte Swiatek despacha campeã do US Open e garante vaga em sua 4ª final em Roland Garros

A polonesa Iga Swiatek vai disputar uma final de Roland Garros pela quarta vez em sua carreira, no próximo sábado, em Paris. A tenista número 1 do mundo avançou à decisão ao despachar a americana Coco Gauff, atual campeã do US Open, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h37min. Sua adversária será definida ainda nesta quinta-feira.

Atual bicampeã de Roland Garros, Swiatek busca seu quarto título no saibro parisiense – foi campeã também em 2020. A polonesa exibe uma série invicta de 20 partidas no Grand Slam francês. Sua última derrota aconteceu nas quartas de final da edição de 2021. Ela busca ainda seu quinto troféu em torneios deste nível, uma vez que levantou o troféu do US Open em 2022.

Em grande fase, Swiatek perdeu apenas um set nesta edição de Roland Garros, na segunda rodada, quando enfrentou a japonesa Naomi Osala, ex-número 1 do mundo. Desde então, vem atropelando suas adversárias. Nas quartas de final, eliminou a checa Marketa Vondrousova, atual campeã de Wimbledon. Nesta quinta, foi a vez de despachar a campeã do US Open.

Mantendo suas atuações de alto nível, Swiatek foi fulminante no primeiro set. Ela faturou a primeira quebra de saque logo no primeiro game da partida. Com ótimas devoluções, obteve nova quebra, abriu 5/1 e encaminhou a vitória na parcial

O segundo set foi mais equilibrado. Gauff chegou a liderar o placar ao faturar sua única quebra na partida, no quarto game (3/1). Mas a reação de Swiatek veio prontamente. Ela impôs duas quebras em seguida e virou o marcador para 4/3. Chegou a desperdiçar dois match points no saque da americana. E fechou a partida em sua quarta chance, já em seu saque, selando o triunfo.

No sábado, a número 1 do mundo vai enfrentar a vencedora do confronto entre as surpresas Mirra Andreeva e Jasmine Paolini, que entrarão em quadra ainda nesta quinta. A tenista russa eliminou a belarussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo, e a italiana despachou a casaque Elena Rybakina.