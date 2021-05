Sevilla perde em casa, decepciona torcida e deixa briga pelo título do Espanhol

O Sevilla vinha correndo por fora. Tinha uma série invicta de respeito, vitória sobre o líder Atlético de Madrid e futebol consistente. Mas, nesta segunda-feira, decepcionou a torcida ao perder em casa do Athletic Bilbao, por 1 a 0, praticamente se despedindo da briga pelo título do Campeonato Espanhol.

O revés encerrou uma série de nove partidas de invencibilidade – a última derrota, então, havia sido sofrida no início de março. O Sevilla exibia uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Mas o tropeço em casa não acabou apenas com esta bela série de resultados. Faltando quatro rodadas para o fim do Espanhol, o time praticamente não tem mais o que buscar na temporada.

Com 70 pontos, em quarto lugar, dificilmente voltará a brigar pelo título com Atlético (76) e os peso pesados Real Madrid (74) e Barcelona (74). Todos agora têm 34 jogos. E o Sevilla teria que torcer por muitos tropeços dos favoritos e uma combinação improvável de resultados para voltar a sonhar com o troféu.

Ao mesmo tempo, não precisará se preocupar com a vaga na Liga dos Campeões. O time já está garantido porque o quinto colocado, a Real Sociedad, soma 53 pontos, e não tem mais como alcançar o Sevilla na tabela. São 17 pontos de diferença e apenas 12 em disputa nos últimos quatro jogos de cada um. Já o Athletic Bilbao chegou aos 45 pontos, em nono lugar, praticamente acabando com qualquer chance de risco de rebaixamento.

Nesta segunda, o time comandado pelo técnico Julen Lopetegui fez valer o bom momento na temporada ao longo de 89 minutos. O time da casa dominou o rival, ditou o ritmo do jogo, mas falhou no fim. Aos 45 do segundo tempo, o Athletic descolou um rápido contra-ataque com Oihan Sancet, que atravessou boa parte do campo, encontrou Inaki Williams quase sozinho na área, pela esquerda. O atacante bateu, com estilo, na saída do goleiro Yassine Bounou e mandou no ângulo, garantindo a vitória dos visitantes.