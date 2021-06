Seleção masculina de vôlei derrota Itália e está na semifinal da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu com duas rodadas de antecedência a vaga na semifinal da Liga das Nações, ao derrotar a Itália, nesta segunda-feira, por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 32/20, 22/25 e 25/20, em Rimini, na Itália.

Com 12 vitórias e apenas uma derrota na competição, a equipe nacional volta à quadra, nesta terça-feira, quando terá pela frente, às 14h30, a Alemanha.

Diante de uma jovem seleção italiana, o Brasil teve muitas dificuldades para superar a defesa do rival. O primeiro set foi bastante equilibrado no começo e a seleção só foi abrir vantagem quando Lucarelli obteve uma sequência de três pontos, após empate em 12 a 12.

O segundo set foi espetacular com as duas equipes se alternando no placar. Michieletto se transformou em um enorme problema para o tie brasileiro, mas Wallace e, mais uma vez, Lucarelli se destacaram. O esforço dos italianos foi recompensado no terceiro set, quando o Brasil, pressionado, cometeu vários erros.

No quarto set, Leal se juntou a Lucarelli no ataque e até Bruninho colaborou com um ace. O Brasil abriu 16 a 8, mas perdeu a concentração, passou a errar bastante e animou a Itália, que encostou perigosamente em 21 a 19. A seleção mostrou garra e determinação para impedir a reação do rival e fechar a partida.