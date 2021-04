São Paulo vai corrigir ‘erro’ e homenagear volante Richarlyson na calçada da fama

Tricampeão brasileiro em 2006, 07 e 08 e presente no elenco que conquistou o Mundial de 2005, o volante Richarlyson finalmente receberá o reconhecimento pelos serviços prestados ao São Paulo. O jogador de 38 anos será homenageado na calçada da fama do clube ao lado de outros campeões que foram “esquecidos”. Mesmo sem saber quando será agraciado, ele já fez questão de agradecer ao ex-jogador Müller e ao presidente Júlio Casares, responsáveis por corrigir esse “erro”.

Richarlyson ficou sabendo da homenagem por um vídeo postado pelo ex-atacante Müller, nesta quarta-feira. O astro tentava reparar essa injustiça com Casares e o atual presidente resolveu atender o apelo, que torcedores são-paulinos também faziam coro.

Atualmente no Noroeste, Richarlyson postou um vídeo de agradecimento. “Quero aqui agradecer todo torcedor são-paulino e o ex-jogador Müller, que acabou de publicar um vídeo falando que eu estaria sendo condecorado na calçada dos ídolos do São Paulo. Para mim será um motivo de muita alegria, de muito gozo e, acima de tudo, me sinto lisonjeado de estar participando e ficando marcado para sempre neste clube, nessa instituição que me deu tanto alegria e me fez ser esse atleta que sou hoje”, festejou o volante. “Gostaria de agradecer vocês, torcedores, e, principalmente, externando ao presidente Julio Casares. Agradeço de coração, pode ter certeza que ficaria guardado para o resto da vida esse momento. Muito obrigado.”

A primeira ação são-paulina de eternizar ídolos na calçada da fama reuniu 99 jogadores. Aconteceu na gestão de Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. Agora, terá Richarlyson e outros nomes importantes da história do São Paulo, caso de Dagoberto.

“Injustiça tem que ser corrigida. Parabéns ao Júlio Casares e ao Müller e tantos torcedores e ex-jogadores que pediram a homenagem”, postou em sua rede social uma das torcidas do São Paulo. O clube não oficializou quando prestará a homenagem.