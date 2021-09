São Paulo usa segunda-feira para recuperar lesionados antes do duelo em Chapecó

A segunda-feira foi de folga para a maioria do elenco do time do São Paulo, com exceção de Rojas, Orejuela e Thiago Couto, que compareceram ao CT da Barra Funda para continuar a recuperação física em busca de ficar à disposição do técnico Hernán Crespo.

Após o empate, sem gols com o líder Atlético-MG, sábado à noite, no Morumbi, a equipe tricolor se prepara para o duelo de domingo, às 16h, contra a Chapecoense, em Santa Catarina, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time vai tentar conquistar fora de casa os pontos deixados de conquistar no Morumbi.

No início da semana passada, a comissão técnica do São Paulo contava com os nove pontos a serem disputados em casa, diante de Atlético-GO e os mineiros América e Atlético, mas o time somou apenas cinco. Desta forma, a equipe tem 27 e aparece na 13ª colocação, apenas quatro pontos à frente do Bahia, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Crespo começa a preparar o time que vai até Chapecó no fim de semana, a partir desta terça-feira, às 10 horas, quando serão realizadas as primeiras atividades. O lateral-esquerdo Welington, que voltou ao time após cinco partidas fora por causa de lesão, deverá ser mantido pelo treinador, deixando o experiente Reinaldo mais uma vez no banco de reservas.