São Paulo se reapresenta após folga e mira preparação de olho no Internacional

O São Paulo retomou as suas atividades nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, a fim de preparar a equipe para o jogo com o Internacional, marcado para o próximo dia 13 de junho, pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores tiveram dois dias de folga e foram submetidos a uma bateria de exercícios físicos sob o comando do treinador argentino Luís Zubeldía. A comissão técnica deu ênfase aos exercícios de mobilidade, velocidade e força a fim de aprimorar o condicionamento físico.

Na movimentação, o comandante são-paulino orientou um trabalho de posse de bola com o elenco. O treinador quer aproveitar o embalo que o time conseguiu nas últimas rodadas do Brasileiro para se manter no pelotão de frente.

Após um início hesitante, quando perdeu seus jogos para o Fortaleza e o Flamengo, o time do Morumbi virou a chave e passou a ser efetiva no torneio. Nos últimos cinco jogos a equipe colecionou quatro triunfos e apenas um empate.

O reflexo desta retomada está estampada na classificação do torneio: 13 pontos, o quarto lugar e apenas a um ponto do Flamengo, líder do Brasileiro empatado com o Bahia. A equipe volta a trabalhar nesta quinta-feira e Zubeldía vai aproveitar o período sem jogos para fazer testes no elenco.