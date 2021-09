São Paulo acerta retorno do atacante argentino Calleri após cinco anos

Hora depois de anunciar Gabriel Neves, o São Paulo confirmou a contratação do centroavante Calleri. O jogador argentino de 27 anos estava na Europa e volta ao clube tricolor após cinco anos. Ele acertou contrato por empréstimo até o fim de 2022, com opção de compra ao término do vínculo.

“Nunca recebi tanto carinho assim. Quando fui embora, eu sabia que iria voltar!”, disse o jogador em vídeo divulgado pelo clube. No anúncio da contratação, o clube usou a tradicional música do torcida para o atacante: “Ô, ôôô! Toca no Calleri que é gol!”. Ele respondeu: “Estava com muita saudade de ouvir isso!”.

O centroavante estava na mira da diretoria tricolor há alguns meses. Em julho, o jogador chegou a ter negociação avançada com o clube, mas não houve acerto. Sem ofertas da Europa, o atleta, porém, decidiu acertar seu retorno ao São Paulo, que buscava um centroavante para o técnico Hernán Crespo.

Calleri pertence ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, e no futebol europeu atuou pelo West Ham, da Inglaterra, além dos clubes espanhóis Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna. Em 2016, no São Paulo, disputou apenas 31 partidas, o suficiente para se destacar ao marcar 16 gols.