São-paulinos Daniel Alves e Luciano treinam, mas não encaram a Ferroviária

O técnico argentino Hernán Crespo lamentou muito as lesões de Daniel Alves e Luciano quando vinham no melhor momento na temporada. A dupla sofreu lesões musculares e já ensaiava um retorno no São Paulo, para alívio após quatro empates seguidos. Nesta quinta-feira, ambos trabalharam no gramado do CT da Barra Funda, mas ainda não encaram a Ferroviária, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, nesta sexta.

O São Paulo disputa a liderança do grupo na Copa Libertadores com o argentino Racing e Crespo gostaria de ter força máxima no confronto direto da próxima terça-feira, no estádio do Morumbi. Ambos somam oito pontos e quem ganhar, além de passo grande para fechar na frente na chave, ainda se garante antecipadamente nas oitavas de final.

Daniel Alves e Luciano se machucaram no confronto da Argentina, há oito dias. Foram substituídos durante a partida e não encararam Mirassol, pelo Paulistão, e Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores. Também não jogam contra a Ferroviária, porém podem retornar na próxima terça-feira.

Daniel Alves sentiu dores no posterior da coxa direita. A lesão de Luciano foi no posterior da coxa esquerda. Nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, trabalharam sem sentir mais desconforto. Supervisionado por fisioterapeutas do São Paulo, o lateral-direito correu em volta do gramado. Já o atacante aqueceu com os companheiros do time titular e depois fez complemento físico.

No Uruguai, Crespo poupou o time principal para as quartas de final do Estadual. Após quatro empates seguidos, todos fora de casa, o São Paulo retorna ao Morumbi tentando reencontrar as vitórias por vaga na semifinal. Uma nova igualdade, diante da Ferroviária, leva a decisão aos pênaltis.