Santos se recupera, vence Ponte Preta por 2 a 1 e reassume liderança da Série B

Após perder os 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado pelo Amazonas, no fim de semana, o Santos se recuperou nesta quarta-feira, venceu a Ponte Preta por 2 a 1, em Campinas, e reassumiu a liderança da competição, com 12 pontos. Enquanto isso, a equipe campineira ficou apenas no 14º lugar, com 5 pontos.

O jogo no Moisés Lucarelli começou truncado. Os dois times buscavam o ataque, mas sem conseguir finalizar. Na primeira vez que a bola foi em direção ao gol houve alteração no placar. Aos 17 minutos, após cruzamento pelo alto da esquerda de Guilherme, o zagueiro Gil subiu no segundo pau. A bola desviou na zaga da Ponte Preta antes de bater na trave e entrar.

Zagueiro Gil comemora gol na vitória do Peixe em Campinas – Foto: Therson Mehl / Enquadrar / Estadão Conteúdo

O Santos chegou ao segundo gol aos 22 minutos, em um rápido ataque. Otero recebeu no meio campo e acionou JP Chermont em velocidade pelo lado direito. Ele avançou e cruzou. O goleiro Pedro Rocha cortou, mas o rebote sobrou para Giuliano, de frente para o gol, fazer 2 a 0. Com 5 gols, o meia que veio do Corinthians é o artilheiro do Santos no ano, ao lado de Guilherme.

A Ponte Preta buscava o ataque, mas era pouco efetiva. O time de Campinas conseguia rondar a área do rival, mas finalizava sem direção ou cruzava na área sem definir a jogada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ainda no primeiro tempo, o esquema de jogo pensado pelo técnico Fábio Carille sofreu um baque com uma contusão sofrida por Guilherme quando ele buscava o ataque. Patrick entrou em seu lugar.

A Ponte começou o segundo tempo no ataque. No primeiro lance, após cobrança de falta pela direita, Gabriel Novaes cabeceou nas mãos do goleiro João Paulo. Aos 8 minutos, após cobrança de escanteio, Sérgio Raphael de cabeça ganhou a disputa com João Paulo pelo alto e marcou o primeiro gol do time da casa.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Com mais volume de jogo do que no primeiro tempo, o time de Campinas tentou pressionar os visitantes, mas as chances no ataque eram poucas incisivas. Já nos acréscimos, após nova cobrança de escanteio, a Macaca ainda desperdiçou a chance de empatar o jogo.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 2 SANTOS

PONTE PRETA – Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Haquín, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson Santos (Emerson) e Elvis (Jean Carlos); Iago Dias (Guilherme Beléa), Matheus Régis (Dodô) e Gabriel Novaes. Técnico: João Briggatti.

SANTOS – João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim e Escobar (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Weslley Patati), Morelos (Willian Bigode) e Guilherme (Patrick). Técnico: Fábio Carille.

GOLS: Gil, aos 17, e Giuliano, aos 23, do primeiro tempo. Sérgio Raphael, aos 8, do segundo tempo

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

PÚBLICO E RENDA – Não informados