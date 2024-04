Santos oficializa as contratações de Patrick e Gonzalo Escobar para Série B

Patrick estava no Atlético-MG e chega em definitivo com contra até o fim de 2026; Escobar está emprestado pelo Fortaleza

Às vésperas de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos oficializou, nesta sexta-feira, a chegada de dois importantes reforços: o meia-atacante Patrick e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar.

Eles são considerados peças importantes no trabalho do técnico Fábio Carille para a disputa da competição. De olho em nomes que se adaptem às características do torneio, a diretoria se apressou em definir logo a integração dos atletas.

Meia Patrick teve passagens de destaque por Internacional e São Paulo; ele veio do Atlético-MG, onde era reserva – Foto: Reprodução / Santos FC

Patrick, de 31 anos, chega em definitivo e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Jogador versátil, e com passagens por Internacional, Sport e Atlético-MG (entre outros clubes), ele vai ser opção tanto para o setor de meio-campo como também para o ataque.

Já Gonzalo Escobar chega envolvido numa troca com Felipe Jonatan, que rescindiu contrato e foi para o Fortaleza. O lateral argentino, de 27 anos, inicialmente vem por empréstimo até o final do ano. A partir de 2025, ele assina um vínculo em definitivo com o clube e o prazo vai até o final de 2026.

Revelado pelo Tempeerley, em 2016, ele passou pelo Colón e foi negociado com o Unión Deportiva Ibiza, da Espanha. Na Europa, ele chamou a atenção de Juan Pablo Vojvoda e foi contratado pelo Fortaleza.