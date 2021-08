Santos e Juventus, da Itália, entram em acordo para negociação de Kaio Jorge

A diretoria do Santos anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com a Juventus, da Itália, para a negociação do atacante Kaio Jorge. De acordo com um comunicado oficial do clube santista, o time italiano aceitou os termos propostos pelos brasileiros e o jogador já será liberado agora para atuar na Europa.

“A Juventus chegou às condições que apresentamos e que entendemos que foram as melhores nesse momento para o Clube, diante do cenário que encontramos. Boa sorte ao Kaio Jorge, mais um menino da Vila que vamos torcer para seguir bem sua trajetória”, afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda, na nota oficial.

O comunicado oficial não fala em valores, mas o Santos receberá 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões na cotação atual) pela venda. Metade do valor será destinado ao clube brasileiro em agosto e a outra, em 2022 – além de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) após o atleta disputar uma certa quantidade de jogos.

Kaio Jorge tem contrato com o Santos apenas até o final deste ano e já tinha um acordo com o time italiano para deixar a Vila Belmiro de graça em janeiro.

Natural de Olinda (PE), onde passou os últimos dias, Kaio Jorge está com 19 anos e chegou em 2013 à Vila Belmiro para jogar no time sub-11. Na equipe profissional, vestiu a camisa do Santos 84 vezes e marcou 17 gols. “O Santos FC deseja boa sorte ao atleta”, completou a nota santista.