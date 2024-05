Santos é derrotado pelo América-MG e pode perder a liderança da Série B

Com o resultado, o time santista permanece com 15 pontos e poderá perder a liderança para o Goiás

O Santos perdeu para o América-MG, por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em duelo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo com gol polêmico do time da casa. Com o resultado, o time santista permanece com 15 pontos e poderá perder a liderança da competição para o Goiás, que tem 14 e ainda joga na rodada. A equipe mineira alcançou os mesmos 15 pontos.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes procurando insistentemente o ataque. Aos cinco minutos, Gil por pouco não abriu o placar para o Santos, ao finalizar de dentro da área por cima do travessão.

Aos 14 minutos, o América-MG não perdeu a oportunidade para abrir o placar, mas o lance foi bastante contestado pelo Santos. O goleiro João Paulo foi sair jogando, mas se machucou durante o lance. Renato Marques pegou a bola e tocou para a meta aberta: 1 a 0. Os santistas reclamaram bastante da atitude do jogador americano, exigindo ‘fair play’.

A desvantagem no placar desestabilizou momentaneamente o time do Santos. O América percebeu e continuou com a mesma postura do início da partida, deixando a disputa aberta. E o empate santista veio aos 29 minutos, com Willian Bigode, após início de jogada de Otero e participação de Escobar.

Com a nova igualdade no placar, o Santos ficou mais em seu campo e concentrou suas jogadas pela esquerda com Otero. O América tomou a iniciativa, mas só ameaçava nas bolas paradas.

O segundo tempo também foi intenso. Aos sete minutos, o América teve duas chances para fazer o segundo gol, mas parou na trave direita, após chute de Mateus Henrique, e em defesa de Gabriel Brazão, depois de finalização de Alê.

O Santos só foi responder aos 16 minutos, quando Joaquim acertou bela cabeçada para boa defesa do goleiro Dalberson. O lance não intimidou o América, que obteve nova vantagem, aos 21 minutos, com Juninho, ao receber bela assistência de Benítez: 2 a 1.

O Santos mostrou nervosismo com a desvantagem. O técnico Fábio Carille recebeu cartão amarelo por reclamação, enquanto o time em campo pareceu sem concentração para realizar as jogadas, apesar das cinco alterações.

Mesmo desorientado, o Santos tentou o empate nos momentos finais da partida, mas, apesar dos sete minutos de acréscimos, o time não teve sucesso.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 SANTOS

AMÉRICA-MG – Dalberson; Mateus Henrique (Daniel Borges), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Moisés (Benítez); Adyson (Felipe Azevedo), Renato Marques (Brenner) e Fabinho (Vitor Jacaré). Técnico: Cauã de Almeida.

SANTOS – João Paulo (Gabriel Brazão); JP Chermont (Hayner), Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón (Nonato), Diego Pituca e Giuliano; Wesley Patati (Patrick), Willian Bigode e Otero (Serginho). Técnico: Fábio Carille.

GOLS – Fabinho aos 14 e Wllian Bigode aos 29 minutos do primeiro tempo. Juninho aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Adyson, Marlon, Willian Bigode, Fábio Carille, Benítez e Éder.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO – não disponíveis.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).