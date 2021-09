Esporte Salah faz 100° gol pelo líder Liverpool no Inglês em belo empate com Brentford

Mohamed Salah segue fazendo história no Campeonato Inglês. Num jogaço no Commutity Stadium, em Londres, o atacante egípcio chegou ao 100° gol com a camisa do Liverpool no Campeonato Inglês e está muito perto de se tornar o maior artilheiro africano da competição. Com os 3 a 3 diante do Brentford, os comandados de Jürgen Klopp se isolam na liderança, com 14 pontos.

Salah agora soma 102 gols no Campeonato Inglês – fez dois pelo Chelsea – e está somente com dois a menos que o marfinense Didier Drogba, autor de 104 e já aposentado. Em terceiro aparece Sadio Mané, com 98, também do Liverpool.

Foi um belo jogo entre o único time invicto no Inglês e o Brentford, caçula da elite. Repleto de chances, com zagueiros dos dois lados salvando em cima da linha, bolas na trave, goleiros se destacando e emoção até o apito final.

Logo no começo, Salah saiu cara a cara e encobriu o goleiro. A bola ia entrando quando o defensor cortou com carrinho. A jogada foi idêntica no primeiro ataque perigoso dos donos da casa. Alisson estava vendido, mas a defesa cortou. Na segunda chance, o Brentford abriu o marcador. Cruzamento para trás, Toney desviou de letra e Pinnock aproveitou indecisão de Fabinho e fez 1 a 0, para bela festa da torcida.

A reação veio imediatamente. Diogo Jota recebeu cruzamento preciso de Henderson e cabeceou firme para desencantar após quatro jogos. Alisson ainda salvou antes do intervalo. Os times voltaram ainda mais dispostos e protagonizaram um segundo tempo elétrico.

Após lançamento preciso de Fabinho, Salah recebeu e virou para o Liverpool. Festejou somente após análise do VAR. Era lá e cá. Explorando os cruzamentos, nova igualdade. Janelt aproveitou o rebote do travessão: 2 a 2.

Quando a torcida inflamava pela sonhada virada, Jones soltou a bomba de fora da área e fez um belo gol para os visitantes. Após o gol, saiu para entrada de Roberto Firmino, que se recupera de probelmas musculares e não foi convocado por Tite. A vitória poderia sair dos pés de Salah, que na cara do goleiro Raya, tentou a cobertura e exagerou na força, mandando por cima.

O egípcio não fez o 4 a 2 e viu Wissa dar números finais ao belo espetáculo após falha dos defensores do Liverpool. Toney até fez 4 a 3 para os mandantes, mas estava impedido, para alívio de Klopp.

Ainda neste sábado, com Richarlison nas tribunas, machucado, o Everton fez 2 a 0 no Norwich. Convocado pelo técnico Tite, Raphinha voltou a marcar, mas o Leeds United levou 2 a 1 do West Ham. Leicester e Burnley ficaram no 2 a 2. Watford e Newcastle também empataram, mas por 1 a 1.