RPT informa 22 mortes e total de vítimas do novo coronavírus vai a 2.635

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou mais 22 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira, elevando para 2.635 o total de vítimas da pandemia.

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira mais quatro óbitos em decorrência da Covid-19:

Homem de 68 anos, morava no São Jerônimo, estava internado em hospital particular de Americana e faleceu no dia 6 de junho. Tinha doença cardiovascular crônica, doença renal crônica e diabetes;

Mulher de 60 anos, morava no Jardim Guanabara, estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 5 de junho. Tinha diabetes;

Mulher de 53 anos, morava no bairro Santa Catarina, estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 2 de junho. Tinha doença neurológica crônica;

Mulher de 63 anos, morava no Centro, estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 5 de junho. Não há informações sobre comorbidades.

Além dos óbitos, foram registrados mais 12 casos positivos de Covid-19. No total, a cidade tem 19.519 casos positivos, sendo 49 internados, 583 óbitos, 824 em isolamento domiciliar e 18.066 recuperados.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município, incluindo rede pública e privada, é de 97,74% de leitos com respiradores (de 94 no total, 90 estão ocupados) e de 96,88% de leitos sem respiradores (de 96 no total, 93 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 84,62% com respiradores (de 26 no total, 22 ocupados) e 100% sem respiradores (de 31 no total, 31 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 19 no total, 19 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 32 no total, 32 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 30 no total, 30 ocupados).

Por fim, no Hospital São Lucas, a taxa é 100% com respiradores (de 20 no total, 20 ocupados) e de 81,25% sem respiradores (de 16 no total, 13 ocupados).

Hortolândia registrou três mortes pela doença, totalizando 529 vítimas:

Homem, 83 anos, com comorbidades. Faleceu em 5 de junho no Hospital Samaritano, em Campinas;

Homem, 70 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 27 de maio, mesma data em que faleceu;

Mulher, 52 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 30 de maio, mesma data em que morreu.

O município tem 105 moradores internados, entre suspeitos e confirmados.

Nova Odessa registrou 119 casos positivos e três óbitos, elevando para 166 o número de vítimas. Segundo a prefeitura, o grande volume é decorrente de um lote de exames da semana passada, coletados antes do feriado.

As informações dos pacientes que faleceram não foram divulgadas nesta terça-feira e os dados devem ser disponibilizados na quarta-feira.

Já o total de moradores de Nova Odessa internados com sintomas respiratórios ou de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) caiu nas últimas 24h, de 64 para 56.

Santa Bárbara d’Oeste informou 11 óbitos, totalizando 580 vítimas da pandemia. Os pacientes eram:

Mulher, 75 anos, faleceu em 25 de maio;

Mulher, 58 anos, faleceu em 30 de maio;

Homem, 81 anos, faleceu em 1° de junho;

Mulher, 77 anos, faleceu em 6 de junho;

Mulher, 75 anos, faleceu em 6 de junho;

Homem, 37 anos, faleceu em 6 de junho;

Mulher, 64 anos, faleceu em 6 de junho;

Mulher, 80 anos, faleceu em 6 de junho;

Homem, 77 anos, faleceu em 7 de junho;

Homem, 55 anos, faleceu em 7 de junho;

Homem, 64 anos, faleceu em 8 de junho.

Santa Bárbara tem lotação máxima dos leitos de UTI públicos e 37% de ocupação nos leitos com respiradores. As enfermarias viram a ocupação saltar de 76% para 86% entre ontem e hoje.

Sumaré informou a 777ª morte pela pandemia. A vítima era um homem de 52 anos com comorbidades. Ele faleceu em 7 de junho na UPA Macarenko. Entre suspeitos e confirmados, 129 moradores estão internados em leitos Covid-19.