Corinthians alivia tensão contra o Londrina e vence amistoso nervoso

Os torcedores corintianos que encheram as arquibancadas do Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, esperavam ter mais o que comemoram nesta quarta-feira. O amistoso com o Londrina deu uma amostra do que o Corinthians pode apresentar com semanas de treinamentos comandados por António Oliveira. Além do nervosismo desproporcional, poucos atletas se destacaram. Ángel Romero entrou na parte final, fez dois gols e deu a vitória aos paulistas por 3 a 0.

Sem VAR, sem placa eletrônica, maca em formato de trator: alguns elementos mais folclóricos tomaram conta dos bastidores do confronto. Nas quatro linhas, faltou criatividade e competência para os titulares do Corinthians. Romero deu um alento, mas as perspectivas não são boas para o time alvinegro. Contra um rival da terceira divisão nacional, apesar de ser apenas um amistoso, o domínio deveria ser absoluto e o placar construído com tranquilidade. Mas não foi o que se viu.

Romero foi o destaque do jogo com dois gols – Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Agora o Corinthians se concentra para o início da Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe alvinegra vai a Montevidéu para medir forças com o uruguaio Racing. Já a estreia no Brasileirão acontece apenas no dia 12 ou 13 de abril, contra o Atlético-MG.

O primeiro tempo oscilou entre o equilíbrio e a pressão corintiana no setor de ataque. Garro conseguiu se sobressair, mas a posse de bola ofensiva não se tornou reflexo de criatividade e boas jogadas. O Londrina também chegou de forma esporádica à área alvinegra.

Diante de um time da Série C, o Corinthians deveria ter mostrado mais no primeiro tempo. Apesar de ser um amistoso, era nítida na feição dos jogadores a vontade de ganhar. Gana não faltou. De fato, faltou qualidade e criatividade, características difíceis de se construir. As semanas de trabalho de António Oliveira exibem um time mais móvel, mas essa mobilidade precisa se transformar em eficácia.

No retorno do intervalo, o jogo em nada pareceu um amistoso. Aos 5 minutos, Fagner e Iago Teles protagonizaram um desentedimento com empurrões e acabaram expulsos. Depois da distribuição dos cartões vermelhos, a tensão diminuiu na partida. Mas não demorou muito para outra expulsão. Marthã levou o segundo amarelo.

Entre as 11 substituições possíveis, António Oliveira decidiu colocar em campo o volante Paulinho. O experiente jogador de 35 anos volta de lesão após 10 meses. Ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo.

Com um a mais, o Corinthians se soltou, saiu da inércia e voltou a atacar. Quem saiu do banco foi decisivo para o time alvinegro. Pedro Henrique acertou um belo chute, o goleiro deu rebote e Ángel Romero apareceu para empurrar para as redes, aos 36 minutos. O paraguaio não estava para brincadeira e fez um golaço, aos 41, com um chute certeiro no ângulo. Ainda deu tempo de Giovane fechar a conta após sair na cara do gol e fazer mais um, aos 50.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 3 CORINTHIANS

LONDRINA – Arthur; Thiago Ennes, Davi, João Victor (Frazan) e Pedro Cacho; Rayan Ribeiro, Marthã e Riquelmy (Giancarlo); Iago Teles, Everton (Pablo Ruan) e Henrique Rafael (Maurício Mucuri). Técnico: Emerson Ávila.

CORINTHIANS – Cássio (Carlos Miguel); Fágner, Cacá (João Pedro), Gustavo Henrique (Raul Gustavo) e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Matheus França), Garro (Biro) e Bruno Bidon (Paulinho); Wesley (Pedro Henrique), Yuri Alberto (Giovane) e Pedro Raul (Ángel Romero). Técnico: António Oliveira.

GOLS – Ángel Romero, aos 36 e aos 41, Giovane, aos 50 minutos do 1º tempo.

ÁRBITRO – André Ricardo Martins (PR).

CARTÕES AMARELOS – Davi, Thiago Ennes, Pedro Cacho, Gustavo Henrique, Raniele e António Oliveira.

CARTÕES VERMELHOS – Fagner, Marthã e Iago Teles.

LOCAL – Estádio Olímpico Regional, em Cascavel.