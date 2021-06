Rogério Ceni testa positivo para Covid-19 e não comanda Flamengo contra Coritiba

O Flamengo se prepara para encarar o Coritiba na estreia da Copa do Brasil, já pela terceira fase. O duelo acontece nesta quinta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Para este confronto, o time rubro-negro não terá Rogério Ceni na beira do gramado. Nesta terça, o clube informou que o treinador testou positivo para a covid-19 e foi afastado.

“Em teste realizado na última segunda-feira (07.06), o técnico Rogério Ceni foi diagnosticado com covid-19. O time será assumido nos próximos dois jogos pelo Maurício Souza, junto com o auxiliar Márcio Torres”, informou o Flamengo em suas redes sociais e no site oficial.

Na noite de segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário do jogo do Flamengo contra o Coritiba. Antes marcado para 21h30, o duelo agora terá início às 19 horas. Segundo a entidade, a mudança faz parte de um ajuste de tabela.

O confronto da volta segue mantido para quarta-feira da semana que vem, dia 16, às 21h30, no Rio de Janeiro. O local da partida está em aberto, mas a tendência é que seja no estádio do Maracanã.

Para o jogo desta quinta-feira, o Flamengo terá os desfalques de Arrascaeta, que testou positivo para a covid-19 na concentração da seleção do Uruguai, e Mauricio Isla, que serve o Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e depois para a Copa América.

Em contrapartida, a diretoria montou uma logística para poder contar com os cinco jogadores convocados para a seleção brasileira. Gabriel, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Gerson e Pedro – este dois últimos com a seleção olímpica, na Sérvia – chegarão na capital paranaense apenas no dia da partida. Vale destacar que o zagueiro sente dores no joelho direito e não deve ir a campo.