Esporte Reserva de Ederson, goleiro Ortega assina prorrogação de contrato com o Manchester City

O goleiro alemão Stefan Ortega, reserva de Ederson no Manchester City, assinou uma prorrogação de contrato de um ano e disse que se sente “motivado e desafiado” no clube inglês.

O alemão de 31 anos chegou ao time comandado por Guardiola em 2022 e prolongou seu contrato até ao verão de 2026. Reserva do brasileiro Ederson, Ortega teve papel decisivo na campanha que valeu o quarto título seguido do City no Campeonato Inglês.

Na penúltima rodada, contra o Tottenham, Ederson se lesionou e deixou o campo ainda no primeiro tempo. Ortega fez uma defesa importante cara a cara com o atacante Son. O City venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança do campeonato.

“Estou muito feliz por permanecer no Manchester City por mais tempo”, disse Ortega. “Todos os dias me sinto motivado e desafiado, e melhorei como goleiro desde que cheguei aqui, há dois anos.”

O diretor de futebol do City, Txiki Begiristain, afirmou que prolongar a permanência de Ortega foi um fator importante para o clube, especialmente com especulações ligando Ederson a uma transferência para a Arábia Saudita. “É uma extensão de contrato crucial para o Manchester City”, disse ele. “Stefan é o melhor reserva que já tivemos.”