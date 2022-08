Recuperado de lesão, Alisson volta ao Liverpool em estreia no Campeonato Inglês

Desfalque do Liverpool nos últimos cinco jogos, o goleiro Alisson voltará ao time neste sábado, contra o Fulham, na rodada de abertura do Campeonato Inglês. O jogador da seleção brasileira se recuperou totalmente de dores abdominais e, segundo o técnico Jürgen Klopp, está em condições de reassumir a vaga de titular da equipe.

Alisson começou a sentir o desconforto durante o amistoso com o Manchester United no dia 12 de julho. Desde então, ficou fora das partidas contra Crystal Palace, RB Leipzig, Salzburg e Strasbourg, todos pela pré-temporada. E também perdeu a estreia oficial da equipe na temporada, na decisão da Supercopa da Inglaterra, quando o Liverpool venceu o Manchester City por 3 a 1 e ficou com o título, no fim de semana passado.

Klopp afirmou nesta sexta-feira que Alisson voltou normalmente aos treinos nesta semana e não apresenta nenhum resquício do problema físico. A notícia é positiva também para a comissão técnica da seleção brasileira, a pouco mais de quatro meses do início da Copa do Mundo do Catar.

Enquanto não podia contar com Alisson, o treinador do time inglês vinha escalando Adrian, o terceiro goleiro do time, já que Caoimhin Kelleher também estava machucado e ainda está em processo de recuperação. Segundo Klopp, o reserva terá mais algumas semanas de reabilitação.

Para o jogo de estreia no Inglês, o treinador terá as baixas certas de Curtis Jones, Kostas Tsimikas e Ibrahima Konaté, no jogo fora de casa. Naby Keitá sofreu mal-estar, sem relação com a covid-19, e será reavailado, assim como Diogo Jota, que tem menos chances de jogar neste sábado.