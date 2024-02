Receita líquida de máquinas agrícolas cai 17,8% em janeiro, aponta Abimaq

A receita líquida do segmento de máquinas agrícolas caiu 17,8% na passagem de dezembro de 2023 para janeiro de 2024, informou há pouco a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com janeiro de 2023, o recuo foi de 32,8%.

Apesar do recuo no faturamento total, as exportações de máquinas agrícolas cresceram 8,5% entre dezembro e janeiro. Já na comparação interanual, os embarques diminuíram 6,3%.

Em entrevista coletiva realizada há pouco, o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão, destacou que boa parte de recuo das receitas do segmento no mês está atrelada à diminuição das vendas de colheitadeiras para o mercado doméstico, que são majoritariamente utilizadas na safra de soja.

“Só a quantidade de colheitadeiras comercializadas no mercado interno diminuiu 69% na comparação com janeiro de 2023. A safra de soja foi onde a seca mais pegou”, apontou Estevão. “Quanto mais específico o item para a colheita de soja, maior a queda nas vendas”, reforçou.