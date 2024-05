Real Madrid vence e torce contra Barcelona para ser campeão do Campeonato Espanhol neste sábado

O Real Madrid fez o seu papel e pode comemorar o título do Campeonato Espanhol ainda neste sábado, caso o Barcelona perca, logo mais, para o Girona. O time merengue derrotou o Cádiz por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 87 pontos, na liderança isolada do torneio. O Barcelona tem 73 e impede o título do rival neste sábado se pontuar. O Cádiz, por sua vez, continuou dentro da zona de rebaixamento, com 26.

Priorizando a semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Carlo Ancelotti colocou em campo um time recheado de reservas e sem as suas principais estrelas. O treinador aproveitou também para dar minutagem a alguns jogadores, a exemplo do zagueiro Éder Militão, que se recuperou de lesão recentemente e ainda não está 100% fisicamente.

Sem entrosamento ideal, o primeiro tempo foi de poucas emoções. A melhor chance do Real Madrid foi aos 45 minutos, quando Camavinga jogou a bola para dentro da área e Joselu chapou de pé esquerdo pela linha de fundo. Já o Cádiz se preocupou apenas em se defender.

No segundo tempo, o Cádiz teve a chance de sair à frente do placar. Chris Ramos saiu na cara do gol e chutou em cima de Courtois. A resposta do Real Madrid foi na sequência e mais eficaz. Aos cinco, Brahim Díaz escapou da marcação de Chust e mandou no ângulo.

Assim que ficou à frente do placar, o Real Madrid dominou o duelo. Após uma linda troca de passes, Modric acionou Brahim Díaz, que cruzou rasteiro para Bellingham fazer 2 a 0, aos 22. A pressão continuou. Vinícius Júnior e Carvajal desperdiçaram grandes oportunidades de gol.

A vitória, sob os gritos de campeão vindo das arquibancadas, foi decretada aos 47. Vinícius Júnior fez boa jogada pela esquerda e tocou para Nacho. O zagueiro passou da marcação e deu para Joselu, que só empurrou.

Passado o duelo, o Real Madrid aguarda o jogo do Barcelona para saber se comemora o título neste sábado. A atenção, no entanto, está para o duelo da semifinal da Liga dos Campeões. O time merengue enfrenta o Bayern de Munique na quarta-feira, às 16 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu. Na Alemanha, empataram por 2 a 2.