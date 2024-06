Psicóloga é trunfo de Dorival Júnior na seleção brasileira visando a Copa América

Além da preparação tática e técnica para a disputa da Copa América, a seleção brasileira comandada por Dorival Júnior vem cuidando também da parte mental dos jogadores. E nessa tendência de trabalhar o emocional dos atletas Marisa Santiago vem se esforçando para deixar o grupo bem preparado.

O torneio de seleções será a primeira competição oficial da profissional, que é formada em Psicologia do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. No cotidiano, ela conversa com os atletas nos intervalos das atividades e tem até uma sala especial para atendimento.

“Estou na fase de conexão, de me aproximar dos atletas. Alguns já fizeram atendimentos individuais. Estou nesse processo de montar alguma estrutura, de conhecer melhor a realidade deles e as demandas que trazem”, afirmou.

Focada na parte mental, Marisa afirmou que a parte psicológica bem cuidada tem uma relação direta com o rendimento dos jogadores. “Estamos construindo algo que entendemos poder ajudar os atletas”, disse.

Com o objetivo deixar os atletas prontos para os desafios que envolvem um esporte de alto rendimento, Marisa explicou que seu trabalho vai além do campo.

“A psicologia esportiva não é como a psicologia clínica, onde existem questões que vão ser descobertas, transtornos que serão tratados e outras questões. O esporte é um ambiente onde existe muita competitividade, muita pressão. O meu trabalho é bem focado no desempenho, no resultado”, disse.