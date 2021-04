Ponte Preta confirma acerto com atacante João Victor, da Caldense

A Ponte Preta anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação do atacante João Victor, de apenas 22 anos, que pertence à Caldense-MG. O atleta, que estava no Nacional da Ilha da Madeira-POR, chegará por empréstimo até o final da temporada, com opção de compra ao final do contrato.

Antes de embarcar para a Europa, o jogador, que é considerado como uma boa opção de velocidade para atuar pelas beiradas no ataque, foi um dos destaques da própria Caldense no Campeonato Mineiro do ano passado, com quatro gols anotados.

Revelado pelo Bragantino, o jogador conta com passagem pelas categorias de base do Red Bull Brasil, onde chamou a atenção do Grêmio Osasco, que o contratou em 2019. Em Osasco, o jogador fez dois gols em 15 jogos e logo em sequência foi emprestado à Caldense.

O atleta tem contrato com a Caldense até o fim de 2023 e irá disputar vaga no time titular com Moisés e Pedrinho. Para a posição, a equipe de Campinas ainda conta com Niltinho, Thalles, Renan Mota, Bruno Michel e Papa Faye.

A Ponte Preta vem reformulando seu elenco para 2021. O clube já anunciou nomes como Bruno Michel, Ednei, Marcos Junior, Niltinho, Paulo Sérgio, Renan Mota, Thalles e Vini Locatelli.

A Ponte Preta está na terceira posição do Grupo B do Campeonato Paulista, com quatro pontos, atrás de São Paulo e Ferroviária, com sete. O São Bento tem dois. O próximo desafio é diante do Santos, em data e horário a serem confirmados pela FPF.