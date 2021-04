Esporte Ponte Preta anuncia a contratação do atacante Niltinho, ex-Chapecoense e CSA

A Ponte Preta anunciou oficialmente a contratação do atacante Niltinho, que vinha atuando no Desportivo Chaves, de Portugal, para a sequência do Campeonato Paulista. A confirmação foi feita nesta quinta-feira, após o jogador postar um vídeo nas redes sociais como novo reforço da equipe de Campinas (SP).

O jogador é aguardado nesta sexta-feira para fazer exames e assinar contrato até o final de 2022. O vínculo será definitivo. Ele chega com o aval do técnico Fábio Moreno para uma das posições mais carentes da equipe. O time alvinegro fez apenas três gols em quatro jogos do Paulistão.

Na negociação, ficou acertado ainda que a Ponte Preta vai ter direito a uma taxa de vitrine de 50% em negociações futuras envolvendo o jogador, podendo ser um ótimo negócio para a equipe dependendo do seu desempenho.

Ex-CSA e Chapecoense, Niltinho tem 27 anos. Em 2018, ele se destacou durante a campanha que terminou com o acesso do clube alagoano à elite nacional, mas foi para a Europa antes do fim da Série B. Além dessas passagens de mais destaque, o atacante já defendeu Atlético Goianiense, Criciúma, São Caetano, a quem pertenceu por muito tempo, e Volta Redonda.

Desde sua chegada no futebol português, o atacante marcou apenas sete gols em 55 partidas disputadas. Na atual temporada ficou a maioria dos jogos no banco de reservas, mas entrou nos duelos com muita frequência.

A Ponte Preta vem reformulando seu elenco para 2021. O clube já anunciou nomes como Bruno Michel, Ednei, Marcos Junior, Paulo Sérgio, Renan Mota, Thalles e Vini Locatelli.