Pintado confirma retorno à Portuguesa, time que defendeu como jogador com Zagallo de técnico

Pintado é o novo técnico da Portuguesa.O treinador retorna à Lusa, por onde passou nos tempos de jogador, para assumir o trabalho que vinha sendo desenvolvido por Dado Cavalcanti, demitido após a derrota para o São Bernardo, por 1 a 0, na última rodada do Paulistão.

Pintado atuou pela Portuguesa em 1999 e foi comandado por ninguém menos do que Mário Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão mundial com a seleção brasileira. Foram 32 jogos com a camisa da Lusa e dois gols marcados.

O acerto com a Portuguesa foi firmado na tarde desta sexta-feira em reunião com dirigentes do clube. Além de Pintado, outros nomes foram consultados, a exemplo de Gilson Kleina, do Azuriz, e de Argel Fuchs, que está sem clube. O ex-técnico de São Paulo, Guarani e Ponte Preta, no entanto, foi escolhido para tirar o clube da luta contra o rebaixamento.

“Estou muito contente por voltar a um clube no qual fui muito feliz e pude trabalhar com o mestre Zagallo. Tive a honra de usar a camisa 13, número que ele admirava”, afirmou Pintado.

Pintado tem 58 anos e seu último clube foi a Ponte Preta. Pela equipe campineira, em 2023, foram 11 jogos e duas vitórias. Já dirigiu também clubes como Juventude, Inter de Limeira, Cuiabá, Chapecoense, Ferroviária, São Caetano, Guarani, dentre outros.

Chegou a comandar também o São Paulo, de forma interina, entre os anos de 2016 e 2017. No exterior, trabalhou no futebol mexicano. A Portuguesa deve fazer ainda nesta sexta-feira uma coletiva de imprensa para anunciar o novo comandante oficialmente.

A expectativa é que Pintado esteja na Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Portuguesa e Corinthians, neste domingo, às 16h, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A equipe deve ser comandada por Alan Dotti, técnico da equipe sub-20, até por conta do regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), que permite o registro do novo treinador apenas após o anterior ter rescindido, o que ainda não aconteceu.

Com três pontos conquistados em cinco jogos, a Portuguesa ocupa o terceiro lugar do Grupo A do Paulistão, à frente apenas do Santo André, com dois. O líder é o Santos, com 15.

