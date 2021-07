Perto de perder zagueiro, Santos tem retorno de Wagner Leonardo após empréstimo

Com dificuldade para manter seus zagueiros no elenco, o Santos contou nesta segunda-feira com o retorno de Wagner Leonardo, defensor que estava emprestado ao Náutico. O jogador de apenas 21 anos fez exames no fim de semana e já retomou os treinos com os demais companheiros santistas no CT Rei Pelé.

O jogador estava cedido ao time pernambucano desde abril e seu contrato de empréstimo se encerraria somente em dezembro. No entanto, a pedido de Fernando Diniz, o clube santista pediu o retorno ao Náutico, time defendido por Wagner Leonardo em 16 partidas, com dois gols marcados e a conquista do título do Estadual.

O treinador do Santos pediu o retorno porque está perto de perder Luan Peres, em negociação com o Olympique de Marselha. Trata-se do segundo defensor que o time paulista deve perder neste ano. O anterior foi Lucas Veríssimo, que se transferiu ao Benfica em fevereiro.

“(Ele é) Muito bem avaliado internamente. Acompanhei alguns jogos da Série B e está muito bem, muito querido pelo Náutico. Com a saída do Luan Peres, abrimos espaço”, disse Diniz após a derrota para o Palmeiras, na noite de sábado.

“É característica minha avaliar o que temos internamente e sou assertivo e cuidadoso para contratar. É bom para o time e para instituição. Wagner volta muito bem referendado e, pelo que vi da Série B, tenho muita confiança que vai nos ajudar bastante”, declarou o técnico.