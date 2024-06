Pepê usa versatilidade como trunfo para tentar uma vaga de titular na seleção brasileira

A versatilidade adquirida na Europa, onde atua há três temporadas pelo Porto, é o trunfo de Pepê para conseguir uma vaga de titular com o técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. Em Orlando, nos Estados Unidos, onde o time nacional se prepara para dois amistosos e para a disputa da Copa América, o ex-jogador do Grêmio comentou sobre a expectativa para os próximos dias.

“Jogar em várias posições permite que a gente consiga ter uma leitura toda diferente. Nesta temporada, joguei até mais jogos como meia. Fui feliz também. Se o Dorival precisar, estou disponível”, disse Pepê, que, com 46 jogos, foi o atleta com mais atuações pela equipe portuguesa na última temporada. Ele desempenhou todas as funções no ataque, jogou como meia e até como lateral nos dois lados do campo.

Pepê mostrou satisfação pelo fato de o Porto ter três representantes na seleção brasileira. Wendell e Evanílson são outros convocados. “Isso é muito gratificante. Mostra que lá em Portugal também todos nós estamos sendo vistos. Isso nos dá uma tranquilidade a mais para fazer o trabalho pelo Porto”, disse Pepê, que prevê uma disputa com Lucas Paquetá na armação das jogadas brasileiras.

“Acho que jogando como meia, um médio, eu acho que tive uma evolução muito grande naquilo que é jogar por dentro. Acho que tive muito crescimento nisso”, disse Pepê, de 26 anos, que soma quatro campeonatos gaúchos (2018, 19, 20 e 21), um Campeonato Português (21/22), duas Taças de Portugal (21/22 e 22/23), uma Supertaça (22) e uma Taça da Liga de Portugal (23). Com a camisa do Porto, Pepê marcou 18 gols e distribuiu 23 assistências.

A seleção viaja nesta quinta-feira para College Station, no Texas, onde vai disputar amistoso com o México, no sábado, como preparação para a disputa da Copa América. O Brasil estreia na competição dia 24 contra a Costa Rica.