Paris-2024: seleção masculina de basquete anuncia saída de técnico a dois meses do Pré-Olímpico

A seleção brasileira masculina de basquete vai buscar a vaga na Olimpíada de Paris-2024 sob novo comando técnico. Gustavo de Conti deixou o cargo de treinador nesta quarta-feira, conforme anunciado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) em nota oficial, na qual também foi comunicada a saída do diretor técnico Diego Jeleilate. A vaga na direção fica com Victor Mansure, que já ocupava o cargo de gerente de seleções, mas o novo comandante ainda não foi definido.

“A decisão foi tomada em comum acordo. A Basquete Brasil agradece o empenho e trabalho de Gustavo durante os últimos dois anos e meio à frente da Seleção e deseja boa sorte na sequência da carreira”, diz o comunicado divulgado pela instituição. ” novo treinador da Seleção Brasileira, visando o Pré-Olímpico de Riga, no mês de julho, onde buscaremos a vaga na Olimpíada de Paris 2024, será anunciado em breve”, conclui.

O Pré-Olímpico será disputado de 2 a 7 de julho, e o Brasil está no grupo B, dentro da divisão sediada na Letônia. A seleção brasileira tem duelos com Camarões e Montenegro durante a primeira fase. Se avançar, disputa a semifinal contra Letônia, Filipinas ou Geórgia, integrantes do grupo A. Os dois times que sobreviverem às semifinais disputam a grande decisão pela vaga nos Jogos de Paris.

O Pré-Olímpico tem, ainda, outras três divisões, que dão mais uma vaga cada uma. Essas disputas serão em Valência, na Espanha, em Pireus, na Grécia, e em San Juan, Porto Rico.

Também treinador do Flamengo, que está nas oitavas de final da NBB, Gustavo de Conti comandava a seleção brasileira desde 2021. No ano passado, o Brasil teve a oportunidade de conseguir a vaga olímpica via disputa da Copa do Mundo, em setembro, mas a eliminação na segunda fase, após derrota para a Letônia, forçou a equipe a disputar o Pré-Olímpico para tentar ir a Paris.