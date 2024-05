Palmeiras treina antes de viagem ao Uruguai e Zé Rafael crê em evolução: ‘Boa preparação’

Líder isolado do Grupo F da Libertadores com sete pontos, o Palmeiras realizou na manhã desta quarta-feira, o último treino antes de encarar o Liverpool, do Uruguai, no estádio Centenário. Após marcar seu retorno ao time no duelo com o Cuiabá, o volante Zé Rafael disse que o técnico Abel Ferreira aproveitou o tempo de trabalho para ajustar o time.

“Estamos prontos para fazer um jogo consistente. Tivemos uma boa preparação nesses dias e esperamos voltar de Montevidéu com uma vitória. Sabemos que os jogos da Libertadores são sempre muito complicados, mas treinamos muito”, afirmou o jogador.

Na atividade desta manhã, o comandante português deu ênfase ao trabalho de transição e realizou uma atividade tática. As jogadas de bola parada também foram treinadas. Seguindo o planejamento de recuperação de cirurgia, Dudu e Bruno Rodrigues mais uma vez se juntaram com o elenco.

Zé Rafael espera um adversário voltado para o ataque, nesta quinta-feira. “Eles têm jogadores jovens que estão no auge físico e técnico. Não é à toa que são os atuais campeões uruguaios”, declarou.

Por fim, o atleta palmeirense comentou sobre o local da partida. Foi no estádio

Centenário que o Palmeiras conquistou, em 2021, o tricampeonato da Libertadores com vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo.

“É gratificante voltar a um lugar onde já fomos felizes. Espero que possamos repetir a alegria da última vez que estivemos lá e vamos dar o nosso melhor para voltar do Uruguai mais uma vez com um triunfo”, completou.