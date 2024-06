Oyarzabal faz hat-trick e Espanha goleia a seleção de Andorra em amistoso

Uma das favoritas ao título da Eurocopa, a Espanha confirmou o seu favoritismo ao golear, nesta quarta-feira, a seleção de Andorra por 5 a 0 em amistoso preparatório para o torneio de seleções no estádio Nuevo Vivero, em Badajoz, na Espanha. Destaque da partida, Oyarzabal fez um hat-trick ao balançar as redes três vezes.

Diante de um adversário retrancado, os espanhóis apostaram no toque de bola para abrir o placar aos 23 minutos. Cubarsí ajeitou de cabeça e o estreante Ayorze Pérez chutou firme, de perna direita, para fazer 1 a 0.

Determinados a superar a retranca rival, os comandados do técnico Luís de la Fuente voltaram do intervalo com uma postura mais agressiva e logo movimentaram o marcador. Ayorze Pérez se deslocou para a ponta-esquerda e recebeu a bola em condições de fazer o cruzamento. A bola foi na direção de Oyarzabal que completou e aumentou para 2 a 0 aos sete minutos.

O gol deu mais confiança aos donos da casa, que ampliaram logo depois. Ferran Torres se apresentou pela direita e fez o cruzamento rasteiro para Oyarzabal fazer o seu segundo gol no jogo e o terceiro da Espanha, aos 20 minutos.

Inspirado, o artilheiro da partida emplacou o seu hat-trick no confronto logo depois. Ele aproveitou uma finalização de Fermín para fazer o desvio e transformar a vitória em goleada: 4 a 0 aos 27 minutos.

Embalada pelo apoio da torcida, a Espanha não diminuiu o ritmo e ainda fez mais um. Ferrán Torres recebeu uma assistência na medida e finalizou cruzado para fechar a goleada em 5 a 0.