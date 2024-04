Norris crava a pole para a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, faturou a pole position para a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1, na madrugada desta sexta-feira, em Xangai. O circuito chinês, que retorna à F-1 após cinco anos com sucessivos cancelamentos devido à pandemia de covid-19, terá o também britânico Lewis Hamilton em segundo lugar no grid, seguido pelo espanhol Fernando Alonso.

A corrida sprint, que marca a primeira de seis da temporada, acontece neste sábado, às 00h (horário de Brasília). O treino classificatório, que definirá o grid para a corrida principal, está marcado para às 4h. E a grande corrida do fim de semana está agendada para as 4h da madrugada de domingo.

O treino classificatório da corrida sprint começou com Hamilton na frente, no SQ1, a primeira parte da sessão. Logo o britânico foi deixado para trás por Charles Leclerc, Norris e Oscar Piastri em disputa acirrada. Alonso tomou a frente em seguida com 1min36s883s, mas foi superado por Verstappen e Pérez, esse último terminando em primeiro, seguido de Norris. Verstappen terminou em terceiro. Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda e Sargeant foram os primeiros eliminados e ficaram de fora do SQ2. Zhou passou raspando.

A segunda parte do treino teve Piastri, Norris e Sainz como os três primeiros de início, mas as ordens logo se alteraram com Verstappen marcando 1min35s606 e se tornando o líder da tabela, seguido por Leclerc e Perez. Faltando quatro minutos para o fim, já estavam entre os eliminados Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo e Stroll. Piastri finalizou em quarto, acompanhado de Norris, Sainz e Bottas em sétimo lugar. Hamilton passou com dificuldade em nono, com Zhou logo depois que também seguiu para o SQ3.

O fechamento se deu com muita água na pista, o que tornou a disputa mais complicada. Pérez, Bottas e Piastri protagonizaram a briga pela liderança. Zhou, Verstappen e Hamilton tiveram suas voltas deletadas por excederem os limites de pista. Norris errou no setor 3, mas melhorou seu tempo e subiu para a P2, Verstappen também errou novamente indo para fora da pista garantindo apenas uma volta.

Hamilton chegou a marcar 1min59s3 que garantia a pole provisória, seguido por Verstappen, quando Norris assumiu a liderança e teve a volta cancelada, indo para P9. Porém, faltando poucos segundos para o fim do SQ3, Norris retomou a liderança tomando a pole position do heptacampeão mundial, que ficou em segundo, seguido por Alonso.

Antes da classificação, no início do dia, o canadense Lance Stroll, da Aston Martin, causou uma reviravolta nos últimos segundos do único treino livre do fim de semana, liderando a tabela de tempos ao ultrapassar Piastri da McLaren e Verstappen, da Red Bull, com 0s3 de vantagem sobre ambos. Mas o bom momento não se estendeu para o treino classificatório.

Confira o grid de largada do GP da China de Fórmula 1:

1º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min57s940

2º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min59s201

3º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min59s915

4º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 2min00s028

5º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 2min00s214

6º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 2min00s375

7º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 2min00s566

8º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 2min00s990

9º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 2min01s044

10º – Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 2min03s537

11º – George Russell (ING/Mercedes), 1min36s345

12º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min36s473

13º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min36s478

14º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min36s553

15º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min36s677

16º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min37s632

17º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min37s720

18º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min37s812

19º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min37s892

20º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min37s923