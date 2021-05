No retorno de LeBron James, Lakers perdem em casa para os Kings na NBA

LeBron James voltou às quadras, mas seu retorno não foi como ele esperava. Ausente desde o dia 20 de março em razão de uma torção no tornozelo direito, o astro teve a chance de dar o triunfo ao Los Angeles Lakers, mas não foi feliz na tentativa de arremesso de três quase no estouro do cronômetro e sua equipe foi derrotada para o Sacramento Kings em casa por 110 a 106.

No Staples Center, o jogo que encerrou a rodada de sexta-feira da NBA foi marcado pelo equilíbrio e emocionante até os instantes finais. Fizeram a diferença a favor do time de Sacramento Tyrese Haliburton, que alcançou um “double-double” de 23 pontos e dez assistência e foi o cestinha do jogo, e Richaum Holmes, com 22 pontos e nove rebotes, portanto muito perto também de atingir dois dígitos em dois fundamentos.

Em que pese o desfecho infeliz, LeBron foi bem em seu retorno, com 16 pontos, oito rebotes, sete assistências, um toco e dois roubos de bola. Anthony Davis, seu fiel escudeiro, registrou 22 pontos, 11 rebotes e cinco tocos e liderou a pontuação da equipe da Califórnia, que contou também com o bom desempenho de Andre Drummond (17 pontos e sete rebotes).

Com o revés, os Lakers ficam ainda mais pressionados pelo Dallas Mavericks e pelo Portland Trail Blazers, que estão grudados e tentam roubar a quinta colocação da franquia californiana na Conferência Oeste. Os Kings ocupam apenas o 12º lugar da mesma conferência.

O Oeste, aliás, tem um novo líder: o Phoenix Suns, que derrotou o Utah Jazz por 121 a 100 em casa para assumir o topo da conferência. A franquia de Arizona aproveitou o os desfalques importantes do rival, que não contou com Donovan Mitchell e Mike Conley, dominou a partida e tomou a liderança do adversário.

Ambos somam agora 45 vitórias e 18 derrotas, porém os Suns ficam à frente pelos critérios de desempate. Devin Booker foi o maior pontuador do confronto, com 31 pontos. Ele foi o grande destaque da equipe anfitriã, mas contou com a colaboração importante de Mikal Brigdes (16 pontos), Chris Paul (12 pontos e nove assistências) e Deandre Ayton (11 pontos e nove rebotes). Desfalcado, o Jazz mais uma vez teve o croata Bojan Bogdanovic como destaque, com 22 pontos.

Em casa, o Brooklyn Nets, desfalcado de Kevin Durant, foi surpreendido pelo Portland Trail Blazers, que contou com uma ótima exibição de Damian Lillard para vencer o duelo por 128 a 109. O armador saiu de quadra com 32 pontos e nove assistências e foi o nome do jogo.

No limite da zona entre o play-in e playoff direto, os Trail Blazers aparecem no sétimo lugar do Oeste. Os Nets seguem na liderança do Leste, mas veem o Philadelphia 76ers, vice-líder, encostando, com apenas uma vitória a menos depois de derrotar o Atlanta Hawks por 126 a 104 em seu reduto e chegar ao terceiro triunfo seguido na NBA.

Jogando fora de casa, o Milwaukee Bucks superou o Chicago Bulls por 108 a 98 e se reabilitou do revés para o Houston Rockets, no duelo em que perdeu o astro Giannis Antetokounmpo por conta de uma torção no tornozelo. Sem o seu principal jogador, os Bucks foram comandados por Khriss Middleton (22 pontos, oito rebotes e seis assistências), Brook Lopez (22 pontos) e Bobby Portis (16 pontos e 14 rebotes).

Confira os resultados dos jogos de sexta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 126 x 104 Atlanta Hawks

Boston Celtics 143 x 140 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 93 x 122 Washington Wizards

Brooklyn Nets 109 x 128 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 92 x 75 Orlando Magic

Chicago Bulls 98 x 108 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 121 x 100 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 106 x 110 Sacramento Kings

Confira a rodada de sábado da NBA:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Houston Rockets x Golden State Warriors

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Miami Heat

Orlando Magic x Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Utah Jazz x Toronto Raptors

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets