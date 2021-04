Nets batem Raptors e garantem vaga nos playoffs; Doncic vence duelo contra Curry

Um dos maiores candidatos ao título segue brilhando na temporada 2020/2021 da NBA. Repleto de astros, mas ainda sem o armador James Harden, lesionado, o Brooklyn Nets foi até Tampa Bay, na Flórida, e com um ótimo quarto período venceu o Toronto Raptors por 116 a 103, na rodada de terça-feira, garantindo a sua classificação de forma matemática para os playoffs.

Apesar de uma qualidade indiscutível, a dupla Kyrie Irving (nove pontos, seis rebotes e quatro assistências) e Kevin Durant (17 pontos e 10 rebotes) não brilhou como o esperado e somou apenas 26 pontos. Mesmo sem grandes atuações des seus astros, o coletivo funcionou bem e os maiores cestinhas foram Jeff Green (22 pontos), Blake Griffin (17 e seis rebotes) e Joe Harris (16 e seis assistências).

Com mais uma vitória, a terceira de forma consecutiva, os Nets chegaram a uma campanha de 42 triunfos em 62 jogos, permanecendo na liderança isolada da Conferência Leste.

Pelo lado dos Raptors, o maior pontuador foi Kyle Lowry. O armador terminou a sua apresentação com 24 pontos e seis assistências. Além dele, vale destacar ainda as performances de OG Anunoby (21 pontos, seis rebotes e seis assistências) e Khem Birch, que marcou 13 pontos e agarrou 14 rebotes.

Na Califórnia, o Dallas Mavericks (34-27) venceu o Golden State Warriors (31-31) por 133 a 103, com mais uma grande atuação de Luka Doncic. O armador esloveno fechou a partida com 39 pontos, oito assistências, seis rebotes, dois roubos de bola e 15 acertos em 23 tentativas nos arremessos de quadra em apenas 28 minutos.

Do lado dos Warriors, os destaques foram os armadores Stephen Curry (27 pontos e 5 de 9 acertos nos arremessos de três pontos) e Mychal Mulder (26 pontos).

A vitória manteve os Mavericks na sexta colocação da Conferência Oeste com um jogo acima do Portland Trail Blazers, primeira equipe que estaria participando do torneio play-in. Já os Warriors estão no limite do play-in, 3,5 jogos de vantagem para o New Orleans Pelicans, primeira equipe fora dos playoffs.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Boston Celtics 115 x 119 Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets 104 x 114 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 112 x 133 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 103 x 116 Brooklyn Nets

Houston Rockets 107 x 114 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 103 x 133 Dallas Mavericks

