Neo Química Arena fica mais de 24 horas sem luz após ‘defeito nas instalações do estádio’

Como se a crise no Corinthians não fosse forte o suficiente, mais um problema assolou o clube paulista: a Neo Química Arena ficou mais de 24 horas sem luz. Segundo a Enel, a “interrupção no fornecimento de energia, que teve início nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, ocorreu em razão de um defeito interno nas instalações do estádio”.

Ainda de acordo com a Enel, eles receberam na tarde desta sexta, um laudo técnico informando os reparos realizados pela administração da arena e já enviaram uma equipe para restabelecer o fornecimento de energia no local.

Ao Estadão, a empresa confirmou que a luz foi restabelecida no estádio às 20h54. “Equipes da Enel estiveram no local para restabelecer a energia após o recebimento de laudo técnico informando a realização dos reparos necessários por parte do cliente”, afirmou o órgão em comunicado.

O dia caótico do clube paulista parece não ter fim. Além da falta de energia, o Corinthians enfrenta um mar de problemas. De manhã, a Vai de Bet rescindiu o contrato com o clube por conta da suspeita de lavagem de dinheiro na intermediação do patrocínio. Com a repercussão, dois diretores da parte financeira pediram demissão da equipe.

Como se isso não bastasse, o goleiro Carlos Miguel sinalizou para a diretoria que pretende se transferir para o futebol inglês e, ainda na tarde desta sexta-feira, o Corinthians atrasou o salário dos jogadores e funcionários.