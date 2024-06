Nelsinho Baptista pode repetir escalação da Ponte Preta contra o América-MG

Após estrear com vitória sobre o CRB, por 4 a 2, o técnico Nelsinho Baptista tem a chance de repetir a escalação no jogo do próximo domingo, contra o América-MG, na Arena Independência, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A tendência é de manutenção do time, inclusive com Elvis no banco de reservas. Destaque na última rodada, com um gol e participação nos outros três, o camisa 10 está recebendo um tratamento especial da comissão técnica para melhorar a forma física.

“Não tem como duvidar da qualidade dele, mas a parte de movimentação estava deixando a desejar. Tive uma conversa com ele, e a tendência era deixar ele para o segundo tempo. Não só esse jogo. Ele mesmo falou que seria interessante fazer esse esquema durante alguns jogos para ele readquirir a qualidade física”, disse o treinador.

Nelsinho Baptista tem ainda o reforço do meia-atacante Dodô, que cumpriu suspensão pela expulsão diante do Ituano. Recuperados de lesão, o lateral-direito Luiz Felipe e o zagueiro Sérgio Raphael são dúvidas. Baixa certa é o zagueiro Haquin, convocado para defender a seleção boliviana na Copa América.

A provável escalação alvinegra é: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Joilson, Mateus Silva e Zé Mário; Dudu Vieira, Emerson Santos e Ramon; Matheus Régis, Jeh e Gabriel Novaes.

Na 13ª colocação, com nove pontos, a Ponte Preta busca a segunda vitória seguida para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e se aproximar do grupo de acesso.